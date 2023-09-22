Следы исчезнут поколений, но жив талант, бессмертен гений… Эти слова поэта Федора Глинки невольно вспоминаются там, где бережно хранят память о символах русской души и культуры. 21 сентября гости театрального салона «Сцена 23» побывали в доме, помнящем одного из величайших певцов России – Федора Ивановича Шаляпина, которого справедливо называют «царь-басом».

Уникальный музей на Новинском бульваре буквально с порога очаровывает особой атмосферой уюта и гостеприимства. О хозяине особняка по-своему рассказывают не только его мебель и личные вещи, но и великолепные работы знаменитых русских художников: Константина Коровина, Валентина Серова, Василия Поленова, Михаила Нестерова, Михаила Врубеля. В каждом уголке шаляпинского дома живет история нашей страны и благодарная память о людях, прославивших ее на весь мир. Хочется верить, что с каждым годом музей будет принимать все больше гостей разных возрастов и поколений, неравнодушных к подлинному искусству и вечной музыке.

После обзорной экскурсии по дому-музею участники мероприятия услышали арии из репертуара Ф. И. Шаляпина, а также различные произведения П. И. Чайковского, С. В. Рахманинова, А. С. Даргомыжского в исполнении вокального трио «Melody» (солистка «Вивальди — оркестра» и Государственной академической хоровой капеллы России им. А. А. Юрлова Светлана Полянская (сопрано), приглашенная солистка Большого театра, артистка Театра Наций, театра «Школа современной пьесы» Ольга Надеждина (контральто), солистка ансамбля «Intrada» Татьяна Кокорева (меццо-сопрано) и солиста Москонцерта Сергея Полянского (баритон). Аккомпанировала певцам лауреат международных конкурсов Анастасия Кузнецова (фортепиано).

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