«Послушай, парень, мне не нужна Феррари, если тебя парит — напиши, скучаю я, скучаю»

Строчки, которые после первого прослушивания остаются в голове на весь день

Основная тема песни — любовь VS деньги.

«Любовь не купишь за валюту — избитая тема», – поет Liza.

Певица поделилась своими ценностями и подняла актуальную тему отношений наших дней!

Забота, любовь и внимание круче «Феррари» — об этом и поет певица.

LIZA DIEZ — артист Streltsov media, лауреат конкурсов, участница кастинга Песни на ТНТ 2 сезон и участница ТВ программы Муз-Раскрутка на МУЗ ТВ, дуэт с Птахой. На ее счёту миллионы прослушиваний песен и ротация треков на радио.

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