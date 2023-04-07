На ТВ Центре появится «Детектив на все руки»

Премьера нового захватывающего детективного сериала с участием Дарьи Калмыковой, Алексея Морозова, Юлии Проскуряковой, Бориса Щербакова и Галины Польских состоится 7 апреля.

Главная героиня Наташа Селиванова (актриса Дарья Калмыкова) – мастер на все руки, жена следователя Виктора (актер Алексей Морозов). Наташа не только прекрасная массажистка, маникюрша, парикмахер и стилист, но и…сыщик! Параллельно она помогает мужу, проводя собственные расследования преступлений.

- Наташа привлекла меня своим интересным характером, тем, что она такой «Шерлок Холмс в юбке», у меня не было похожих ролей, - признается Калмыкова. - Она безумно любит Виктора и помогает ему расследовать дела - приезжает к нему с обедом на работу и, как бы невзначай, выясняет, что произошло, подсказывает, начинает вести свое расследование. А потом отдает все бразды правления и все «карты» ему в руки. Она - та мудрая женщина, которая всегда оставляет лидерство за мужем. В ней много непосредственности, наивного и детского в хорошем смысле восприятия мира - при всем том, что у нее аналитический склад ума и совершенно нестандартное мышление. В ней совместимо несовместимое. И такое всегда интересно играть».

Алексей Морозов добавляет, что Наташа очень легко и непринужденно, буквально за чашечкой кофе выдвигает невероятные версии, которые в последствии оказываются верными. А про своего героя говорит, что в нем есть некий элемент подкаблучности, но это выглядит трогательно. «При кажущейся внешне брутальности и консервативности, Виктор - нежный человек», - говорит актер.

Стоит отметить, что это первая совместная работа Дарьи и Алексея. И, по признанию обоих, между ними сразу же возникла химия, искра, а это очень важно для кинопары. Роли второго плана сыграют любимые телезрителями Борис Щербаков и Галина Польских, а также Юлия Проскурякова. Галина и Борис сыграют соседей Селивановых, а Юлия – одноклассницу Виктора Веронику, с которой они не виделись 20 лет. Их встреча происходит случайно в ходе расследования и приводит к весьма неожиданным последствиям…

- Вероника – моя полная противоположность, но всё-таки у неё есть своя правда. Она влюбляется, ищет женского счастья, хотя и способы для этого выбирает не очень правильные, - рассказывает Юлия Проскурякова. - За время съёмок Вероника стала мне близка, и я ей искренне сопереживаю. Надеюсь, что зрители полюбят и поймут ее, несмотря ни на что.

Режиссером сериала стала Гузэль Киреева. Дарья Калмыкова отмечает, что благодаря абсолютно нестандартному мышлению, Гузэль придумывает режиссерские ходы даже для сцен, которые кажутся проходными. «С ней очень интересно находиться в творческом процессе, она дает любопытные подсказки актерам. И она собрала очень классный актерский состав! Это редкость, когда даже небольшие эпизоды и роли второго плана играют очень хорошие артисты».

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