Художник Александр Мессерер

В Галерее Давыдково Объединения «Выставочные залы Москвы» открылась выставка «Из тени в свет перелетая…», представляющая творчество известных московских художников Анны и Александра Мессерер. Это живопись и графика последних лет: пейзажи, натюрморты, жанровые работы.

«Из тени в свет перелетая,

Она сама и тень, и свет,

Где родилась она такая,

Почти лишенная примет?» …

А.А. Тарковский

Анна и Александр. Два художника, две личности – похожих и не похожих друг на друга. Оба – коренные москвичи, но уже около 20 лет живут на два любимых загородных дома – в Переделкино, лишь недавно ставшее частью Москвы, и в Ферапонтово Вологодской области.

В своём гостеприимном доме в городке писателей Переделкино Мессереры открыли художественную галерею «Сад» и детскую студию, в которой сами преподают. Опыт общения с детьми у супругов большой, ведь Анна и Александр не только художники и педагоги, но и многодетные родители. А Ферапонтово для семьи – один из огромных источников вдохновения. Монастырь, фрески Дионисия — это то, о чём весь год можно мечтать, и каждый раз испытывать благодарность и счастье, приезжая вновь. Фрески переходят в природу, природа во фрески. Оба места чрезвычайно важны для творчества авторов. Только там создаётся ощущение, что ты не отдельно от природы, а вместе с ней, внутри неё.

Анну и Александра Мессерер объединяет любовь к поэзии и потрясающее чувство цвета и света в живописи. Цвет на холстах авторов, как изысканная драгоценность, а воздух будто вибрирует, то становится светлым и прозрачным, то сгущается до темноты.

В экспозиции представлены живопись и графика художников.

Художник Анна Мессерер

Художник Александр Мессерер