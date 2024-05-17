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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойМоскваИз тени в свет перелетая…

Из тени в свет перелетая…

editor
By editor
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художник александр мессерер

Художник Александр Мессерер

В Галерее Давыдково Объединения «Выставочные залы Москвы» открылась выставка «Из тени в свет перелетая…», представляющая творчество известных московских художников Анны и Александра Мессерер. Это живопись и графика последних лет: пейзажи, натюрморты, жанровые работы.

«Из тени в свет перелетая,
Она сама и тень, и свет,
Где родилась она такая,
Почти лишенная примет?» …
А.А. Тарковский

Анна и Александр. Два художника, две личности – похожих и не похожих друг на друга. Оба – коренные москвичи, но уже около 20 лет живут на два любимых загородных дома – в Переделкино, лишь недавно ставшее частью Москвы, и в Ферапонтово Вологодской области.

В своём гостеприимном доме в городке писателей Переделкино Мессереры открыли художественную галерею «Сад» и детскую студию, в которой сами преподают. Опыт общения с детьми у супругов большой, ведь Анна и Александр не только художники и педагоги, но и многодетные родители. А Ферапонтово для семьи – один из огромных источников вдохновения. Монастырь, фрески Дионисия — это то, о чём весь год можно мечтать, и каждый раз испытывать благодарность и счастье, приезжая вновь. Фрески переходят в природу, природа во фрески. Оба места чрезвычайно важны для творчества авторов. Только там создаётся ощущение, что ты не отдельно от природы, а вместе с ней, внутри неё.

Анну и Александра Мессерер объединяет любовь к поэзии и потрясающее чувство цвета и света в живописи. Цвет на холстах авторов, как изысканная драгоценность, а воздух будто вибрирует, то становится светлым и прозрачным, то сгущается до темноты.

В экспозиции представлены живопись и графика художников.

художник анна мессерер

художник анна мессерер

художник анна мессерер

Художник Анна Мессерер

художник александр мессерер

художник александр

Художник Александр Мессерер

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