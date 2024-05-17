РОСИЗО представляет выставку «Соцреализм. Трансформация стиля. Советское искусство»

Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО» и Оренбургский областной музей изобразительных искусств при поддержке Министерства культуры РФ и Министерства культуры Оренбургской области представят выставку «Соцреализм. Трансформация стиля. Советское искусство».

Экспозиция объединяет более 100 произведений живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства и плакатной графики из собраний Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО» и Оренбургского областного музея изобразительных искусств и охватывает период с начала 1930-х годов до середины 1980-х. В это время социалистический реализм был основным творческим методом в художественной жизни страны. Он декларировал правдивое изображение действительности в ее революционном развитии, чтобы воспитать зрителя в духе идей социализма.

По словам генерального директора РОСИЗО Ольги Галактионовой, соцреализм как явление вызывал разноречивые реакции — от ненависти до восхищения. С одной стороны, он искажал реальность, с другой — вдохновлял на движение к поставленным целям. Как художественное явление, он принадлежит прошлому, но и сейчас продолжает влиять на воображение художников. Соцреализм был и остается важным историческим документом своей эпохи.

Выставочный проект «Соцреализм. Трансформация стиля. Советское искусство» демонстрирует разнообразие и сложность соцреализма, а также его историческое развитие.

На выставке представлены произведения Александра Самохвалова, Екатерины Зерновой, Кузьмы Николаева, главного художника сталинского официоза Александра Герасимова, скульпторов — участников Ленинского плана монументальной пропаганды: Сарры Лебедевой, Льва Кербеля, включая знаменитый «Булыжник — оружие пролетариата» Ивана Шадра, и работы художников, которые ушли от соцреализма в поиске своего собственного стиля — Таира Салахова, Александра Мыльникова, Татьяны Назаренко и многих других.