РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

Новое на сайте

ДомойРегионы РоссииУФОРОСИЗО представляет выставку «Соцреализм. Трансформация стиля. Советское искусство»

РОСИЗО представляет выставку «Соцреализм. Трансформация стиля. Советское искусство»

editor
By editor
166
росизо - соцреализм

Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО» и Оренбургский областной музей изобразительных искусств при поддержке Министерства культуры РФ и Министерства культуры Оренбургской области представят выставку «Соцреализм. Трансформация стиля. Советское искусство».

Экспозиция объединяет более 100 произведений живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства и плакатной графики из собраний Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО» и Оренбургского областного музея изобразительных искусств и охватывает период с начала 1930-х годов до середины 1980-х. В это время социалистический реализм был основным творческим методом в художественной жизни страны. Он декларировал правдивое изображение действительности в ее революционном развитии, чтобы воспитать зрителя в духе идей социализма.

По словам генерального директора РОСИЗО Ольги Галактионовой, соцреализм как явление вызывал разноречивые реакции — от ненависти до восхищения. С одной стороны, он искажал реальность, с другой — вдохновлял на движение к поставленным целям. Как художественное явление, он принадлежит прошлому, но и сейчас продолжает влиять на воображение художников. Соцреализм был и остается важным историческим документом своей эпохи.

Выставочный проект «Соцреализм. Трансформация стиля. Советское искусство» демонстрирует разнообразие и сложность соцреализма, а также его историческое развитие.

На выставке представлены произведения Александра Самохвалова, Екатерины Зерновой, Кузьмы Николаева, главного художника сталинского официоза Александра Герасимова, скульпторов — участников Ленинского плана монументальной пропаганды: Сарры Лебедевой, Льва Кербеля, включая знаменитый «Булыжник — оружие пролетариата» Ивана Шадра, и работы художников, которые ушли от соцреализма в поиске своего собственного стиля — Таира Салахова, Александра Мыльникова, Татьяны Назаренко и многих других.

Предыдущая статья
Специалисты Сбера воссоздали с помощью нейросети образы утраченных во время ВОВ полотен
Следующая статья
Из тени в свет перелетая…

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru