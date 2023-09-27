Государственная Третьяковская галерея представила выставку «От иконы к авангарду. К 100-летию Пермской художественной галереи и 300-летию города Перми».

Пермская деревянная скульптура, храмовая живопись, иконы, золотное шитье и произведения авангарда – гордость Пермской художественной галереи и самого города. Юбилеи пришлись на прошлый год, но празднования продолжаются.

Иконопись и произведения религиозного искусства связаны с семьей и даже династией Строгановых – крупными промышленниками, много сделавшими для развития города и земель вокруг Перми. В Прикамье Строгановы строили монастыри и храмы, основали иконописную школу, а в качестве заводовладельцев – школы, библиотеки, театры.

Изучение же пермской деревянной скульптуры приходится во многом на 1920-е годы, далеко не один образец был найден в храмах севера Пермского края. Отлично и собрание авангардного искусства, так, например, в залах экспозиции представлены произведения Любови Поповой, Ивана Клюна, Давида Бурлюка, Александра Дейнеки. От геометрических композиций – до ярких и сочных натюрмортов.

Марина АБРАМОВА

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