Издательство «Эксмо» и ГК «Рики» выпустили аудиосказки со Смешариками, Малышариками и Фиксиками на Литрес

13 марта ГК «Рики» совместно с издательством «Эксмо» выпустили три сборника аудиосказок о приключениях любимых персонажей в крупнейшем сервисе электронных и аудиокниг Литрес.

Истории про героев легендарных анимационных сериалов теперь можно не только смотреть, но и слушать. На Литрес в серии «Мультколлекция» доступны для скачивания сказки со Смешариками, Малышариками и Фиксиками для детей и их родителей. Аудиокниги озвучили популярные актёры дубляжа: Михаил Хрусталёв, Анна Геллер, Дмитрий Бужинский. А музыкальное сопровождение воссоздает атмосферу мультфильмов.

Книга «Прятки и другие истории» про Малышариков станет отличной альтернативной сказкам на ночь для самых юных слушателей. «Любимые истории Дедуса» понравятся маленьким почемучкам, которые готовы без конца смотреть «Фиксиков». А «Фанерное солнце и другие истории» про приключения Смешариков порадуют детей постарше и их родителей.

Каждый сборник хронометражем от 1 до 2 часов включает в себя по 10 историй.

Слушайте истории добрых Малышариков, любознательных Фиксиков и весёлых Смешариков на Литрес.

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