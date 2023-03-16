Кинематографисты поделились воспоминаниями про кавалерийский полк

Лошади, съёмки, киноромантика…. В издательстве «Кетлеров» вышла книга кандидата филологических наук, писателя Алины Бурмистровой. На её страницах оживают яркие истории из жизни 11-го отдельного кавалерийского полка, который был создан для съёмок батальных сцен киноэпопеи «Война и мир». У истоков стоял Сергей Фёдорович Бондарчук, столетний юбилей которого отметили в 2020 году. «Конечно, кавполк неповторим… На его примере проявляется интересное влияние связи времён – от белой кости, русского офицерства, которое немыслимо без кавалерии, до дня сегодняшнего», – размышляет Фёдор Бондарчук.

Читатель знакомится с обширной фильмографией, яркими воспоминаниями кинематографистов, проходивших службу или соприкасавшихся с полком по киноработе. В их числе Ф.С. Бондарчук, Е.А. Кончаловский, А.В. Панкратов-Чёрный, Б.С. Галкин, В.И. Хотиненко, С.В. Жигунов, Н.П. Бурляев, А.И. Иншаков и другие. «Кавполк был гордостью “Мосфильма”. Он очень много сделал для кинематографа», – справедливо отмечает Александр Панкратов-Чёрный.

Валентин Фёдорович Бурмистров, офицер

Биография кавполка даётся через призму судьбы замполита, офицера Бурмистрова Валентина Фёдоровича. Это вносит лирическую, исповедальную интонацию. «Я всегда знала, что когда-нибудь напишу книгу про кино. Впервые попав на съёмочную площадку ещё в детстве, была заворожена творческим процессом. Фразы “Камера, мотор!” и “Стоп, снято!” звучали как магические заклинания. Работа над книгой была непростой, потому что это не только история про кавполк, но и своеобразная летопись кинематографа. Судьба подарила мне интересные встречи с кинематографистами, их истории и личные воспоминания иногда вызывали улыбку, иногда слёзы. Верю, что всё не зря и книга найдёт отклик в сердцах читателей», – делится автор Алина Бурмистрова.

Алина Бурмистрова

Книга предназначена для широкого круга лиц – киноведов, режиссёров, культурологов, а также всех, кто интересуется историей кинематографа.

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