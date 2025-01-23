ЭКСМО выпустило новый детективный роман Татьяны Гармаш-Роффе «Венец Фемиды». Официально появившись на полках книжных магазинов 20 января, роман ранее уже успел стать «Хитом продаж» на Литресе.
В этот раз перед любимым частным сыщиком писательницы Алексеем Кисановым стоит непростая задача — сошлись воедино два разных дела, которые он расследовал: похищение джазовой певицы Агаты Скворцовой и убийство двух бизнесменов. Кис нашел и жертву, и убийцу. Он установил, кто похитил Агату, и место, где ее держали. Он вычислил стрелка, совершившего двойное убийство, и сумел его выследить, надеясь предотвратить новое преступление. Но что-то он упустил из виду, не предусмотрел. Впервые в его практике ситуация вышла из-под контроля. Читателей ожидают две истории, связанные между собой жутким событием в прошлом, и два неожиданных финала.
Аксиос!
1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!
Новый детектив Татьяны Гармаш-Роффе «Венец Фемиды»
ЭКСМО выпустило новый детективный роман Татьяны Гармаш-Роффе «Венец Фемиды». Официально появившись на полках книжных магазинов 20 января, роман ранее уже успел стать «Хитом продаж» на Литресе.