Новый детектив Татьяны Гармаш-Роффе «Венец Фемиды»

ЭКСМО выпустило новый детективный роман Татьяны Гармаш-Роффе «Венец Фемиды». Официально появившись на полках книжных магазинов 20 января, роман ранее уже успел стать «Хитом продаж» на Литресе.



В этот раз перед любимым частным сыщиком писательницы Алексеем Кисановым стоит непростая задача — сошлись воедино два разных дела, которые он расследовал: похищение джазовой певицы Агаты Скворцовой и убийство двух бизнесменов. Кис нашел и жертву, и убийцу. Он установил, кто похитил Агату, и место, где ее держали. Он вычислил стрелка, совершившего двойное убийство, и сумел его выследить, надеясь предотвратить новое преступление. Но что-то он упустил из виду, не предусмотрел. Впервые в его практике ситуация вышла из-под контроля. Читателей ожидают две истории, связанные между собой жутким событием в прошлом, и два неожиданных финала.