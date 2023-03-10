Издательство «Эксмо» представляет новую книгу Анны и Сергея Литвиновых «Смерть за добрые дела»

Божечки мои! Огромное окно в холле между читальными залами распахнуто настежь. А на подоконнике — к ней спиной, ногами наружу — сидит женщина. В кофточке, хотя на дворе холодина: бабьего лета в этом году не получилось. Третий высокий этаж старинного здания. Высота — метров пятнадцать минимум. Свет тусклый, только дежурные лампочки.

— Эй, — вскрикнула Надя, — ты что там делаешь?

Девушка вздрогнула. Обернулась резко. Выкрикнула: — Не подходи ко мне! – Сумрак и дождь размыли очертания, но Митрофанова ее узнала.

Новый роман Анны и Сергея Литвиновых полон опасных приключений, крутых поворотов и человеческих страстей. Что скрывает под маской доброжелательности богатая вдова и телеведущая Ангелина? Зачем человеку средних лет называть себя именем древнегреческого бога и организовывать тайное общество? Связан ли с таинственным отравлением женщины закрытый клуб, который она посещала?

Журналист Дмитрий Полуянов напрасно скучал по настоящему расследованию. Его любимая Надя, хоть библиотекарь — профессия мирная, подбросила жуткую загадку... Надя решила помочь постоянной читательнице, которая едва не покончила с собой от несчастной любви. К этому делу подключилась ее коллега по тайному обществу добровольных помощников людям в безвыходных ситуациях и пропала. Сбежать, оставив двух котов, она не могла, видимо, случилось что-то плохое.

Вскоре девушка благодарит Надю за помощь, а та в ужасе понимает, что кто-то убил разлучницу и следствие может легко обвинить в этом сердобольную библиотекаршу. Теперь только ее предприимчивость и опыт Дмитрия в журналистских расследованиях могут помочь выпутаться из этой таинственной и кровавой истории.

Кинематографично быстрое развитие сюжета, множество загадок, колоритные персонажи, каждому из которых будет дано право голоса, — это фирменные черты детективных историй брата и сестры Литвиновых. «Смерть за добрые дела» — роман, в котором сходится сразу несколько любимых для читателей остросюжетной прозы моментов. Тайное общество, журналистское расследование, убитая, которой многие желали смерти, расплата за грехи прошлого, запретные развлечения медийных персон. Эту книгу хочется дочитать до конца, не отрываясь, за каждой страницей скрывается новая тайна или новая отгадка.

Брат и сестра Литвиновы пишут в соавторстве уже двадцать пять лет. Их детективные романы нравятся читателям за острые темы, неоднозначность персонажей, любопытные сюжетные повороты. Некоторые романы стали основой для художественных фильмов и сериалов.

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