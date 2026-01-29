Оплата публикаций

«Сильный. Слабый. Маяковский. И женщины, без которых он не смог жить»

Гений-громада и юноша с ранимой душой, властелин слова и пленник собственных чувств. Владимир Маяковский — железный поэт, прячущий одиночество за рекламными лозунгами, истерики — за дверями богемных квартир. Нестабильные отношения и громкие ссоры подпитывали его талант и приближали к трагическому исходу.

В книге литературного критика «Комсомольской правды» Дениса Корсакова мы видим Маяковского человеком на изломе, которым двигала одержимость творчеством и любовью. Каждый роман, болезненный и противоречивый, оставлял след в его судьбе.

Книга — портрет великого футуриста по письмам, дневникам и мемуарным записям. А современные иллюстрации художницы Яны Антоновой к стихам делают классику и сложную историю жизни поэта ближе к сегодняшнему читателю.

