Издательство «Эксмо» представляет новую книгу Дины Рубинной «Маньяк Гуревич»

«Ему показалось, что время сдвинулось, прокрутив где-то там, во вселенной некий положенный круг, и вернулось, миновав никчемные этапы червячков-тараканов-птичек и рыбок, чтобы совершить именно с этими вот людьми – пусть и в другой местности, и на другом языке, – еще одну прогулку по давней, обжитой и пока еще совсем не надоевшей человеческой орбите. Значит, все правильно, – думал Гуревич, – все идет нормально и правильно. И мы никогда ни за что не умрем».

В «Эксмо» выходит новая книга Дины Рубиной – роман «Маньяк Гуревич». По словам автора, это «жизнеописание в картинках» представляет собой «гирлянду приключений» обыкновенного человека, ничем не примечательного, но обладающего невероятной способностью ввязываться в нелепые ситуации и быть постоянно битым.

Сеня Гуревич – сын мамы-гинеколога и папы-психиатра, тихого члена пушкинского общества. Он растет обычным мальчиком в обычной ленинградской коммуналке, проводит время, то наматывая вату на вагинальные палочки в кабинете матери, то присутствуя на осмотрах психов в клинике отца. У Сени живое «маниакальное» воображение, повышенная эмпатия и врожденная интеллигентность, замешанная на темпераменте, заставляющем его смело бросаться в любую драку даже против превосходящего силы противника. Сеня взрослеет мужает, находит жену – главную после мамы женщину своей жизни и мамину же копию, теряет родителей, родину, иллюзии.

Переехав в Израиль, он проходит все круги эмигрантского ада. Иногда падает духом и рыдает над воображаемой смертью обожаемой жены, иногда созванивается с другом юности, живущим в США, и они оба мысленно гуляют по своему Ленинграду, оставленному в стране, которой больше нет, в жизни, которой, кажется, не было тоже.

«Маньяк Гуревич» – это знакомая и, вместе с тем, не знакомая читателю Рубина. На одной из встреч с читателями Дина Ильинична объявила о скором выходе новинки и призналась, что ей захотелось написать что-то легкое, смешное, «буффонадное». «Я надеюсь, эти истории будет легко и приятно читать», – сказала Дина Ильинична и не слукавила. Жизнь Семена Гуревича – цепочка забавных казусов и комедийных неудач, совсем как немые ленты обожаемого им актера Чарли Чаплина.

Дина Ильинична Рубина (род. 19 сентября 1953 года, Ташкент) – классик современной литературы, недавно отметившая 50 лет творческой деятельности. Автор нескольких десятков романов, повестей, сборников рассказов и эссе. Член СП СССР (1979), международного ПЕН-клуба, Союза русскоязычных писателей Израиля (1990). Член редколлегии журнала «Контрапункт» (США; с 1998), «Иерусалимский журнал» (с 1999). Обладатель Премии Министерства культуры Узбекской ССР (1982), Премии им. Арье Дульчина (Израиль, 1990), премии Олега Табакова, Союза русскоязычных писателей Израиля (1995), сети книжных магазинов Франции (1996), премии «Большая книга» (2007), «Русской премии», премии за лучшее фантастическое произведение «Портал» (2009) и других престижных литературных наград.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.