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«Середина» («The Middle»): в издательстве «Поляндрия» вышла мудрая и вдохновляющая книга

editor
By editor
69
Seredina

Необыкновенная, мудрая и вдохновляющая книга «Середина» («The Middle») совсем недавно вышла в издательстве «Поляндрия» и заявила о себе как об одной из тех книжек-картинок, которые покоряют сердца людей самых разных возрастов.

Она нравится детям, которые открыты свежим веяниям и идеям, и с удовольствием пробуют всё новое. Новинку оценили взрослые, любящие притчи и язык иносказания. И самое интересное – книга вполне способна найти отклик и у подростков, которые ищут себя и доступные способы самовыражения.

Индийская писательница и издатель Рича Джа придумала историю о девочке по имени Азма. Главная героиня книги просто обожает читать. Мир вокруг перестает для нее существовать, когда она погружается в книжные миры. И там она радуется и переживает, а еще — задаётся бесконечными вопросами, ответы на которые ищет опять же в книгах.

И вот однажды в ее окно залетел листок бумаги с куском текста, где не было ни начала, ни конца. Казалось бы — ему самое место в мусорной корзине, но вот только Азма так не считала. И взяла дело в свои руки, как это сделал бы любой творец по духу.

Испанская художница Эва Санчес Гомес создала к «Середине» чудесные карандашные иллюстрации. К тому же она ввела в сюжет и сделала действующими лицами игрушки главной героини. Они воплощают то ее беспокойство, то страхи, а потом становятся ее союзниками в новом деле и даже группой поддержки.

Потрясающий дуэт писательницы и художницы еще раз доказывает то, что для удачного воплощения творческих идей нет границ. А девочка Азма показывает, что для создания новых миров достаточно собственной фантазии и желания поделиться своими мыслями.

Олеся ЯЖУК

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