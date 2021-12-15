«Судьба по книге перемен». Издательство Эксмо представляет новую книгу Татьяны Устиновой

В «Эксмо» вышел новый роман Татьяны Устиновой «Судьба по книге перемен». Книга продолжает серию об авторе детективов Мане Поливановой. Автор приготовила сюрприз для своих читателей и сама озвучила аудио-версию книги под брендом Inspiria audio.

«…Маню Поливанову никогда не огорчала погода — так уж она была устроена. Ей всегда всё нравилось — вёдро, ненастье, книги, спектакли, люди, собаки, поезда и автомобили. Алекс считал её жизнерадостность примитивной и слишком нарочитой, и время от времени Маня изо всех сил старалась выглядеть несчастной, разочарованной и роковой — чтоб соответствовать. Хватало её ненадолго, она принималась радоваться и приходить в восторг, начисто забывала о роли. Вспомнив, она с грустью констатировала, что роль ей не по силам, она умеет только интересоваться и радоваться жизни, а презирать и ненавидеть её не умеет и даже толком изобразить это не может, а ведь любой мало-мальски приличный писатель просто обязан воспринимать жизнь как трагедию!»

Маня Поливанова глава небольшой, но сложной семьи. Под ее неустанной опекой находится годовалый мини-бультерьер Вольдемар, а также трое взрослых: друг сердца – нобелевский лауреат и меланхоличный гений Алекс Шан-Гирей и две тетушки – московская Викуся и петербуржская Эмилия. Именно сейчас Маня в Питере – ассистирует тетушке, выполняя роль секретаря-волонтера при экстрасенсе высочайшего класса. Так уж вышло – хоть Маня горячо не одобряет этого – своими сверхъестественными способностями Эмилия прославилась на весь Петербург. В очередь на прием к известной гадалке записаны «большие люди»: знаменитые блогеры, именитые бизнесмены, маститые политики, впрочем, простых, но отчаявшихся, людей тоже хватает. И надо же такому несчастью произойти – тетушка велит Мане один день «пожить красивой жизнью» в знаменитой «Астории», но именно в этот день Эмилию убивают, перевернув квартиру вверх дном.

Убитая горем, но все же деятельная и любопытная Маня начинает собственное расследование. На правах секретаря она забирает тетушкину картотеку с данными клиентов и методично опрашивает всех, кто был на последнем приеме у Эмилии. Как это обычно с ней случается, Поливанова, не терпящая вранья и человеческих мучений, обрастает новыми знакомыми и умудряется вляпаться в лихо закрученную и очень опасную, полную мистических совпадений историю. И пока раскручивается этот весьма запутанный клубок событий, Маня поверит в несбыточное, увидит небывалое, покатается на уникальном мотоцикле, примерит необычное платье, найдет новую подругу и обзаведется импозантным кавалером, который будет за ней старомодно приударять.

«Судьба по книге перемен» – четвертая книга из цикла о неунывающей писательнице с золотым сердцем Мане Поливановой. Книга уже доступна в книжных магазинах, а также в электронной и аудио-версиях на сайте ЛитРес.

Татьяна Устинова – признанный мастер современной прозы. Ее любят, обсуждают, ей подражают – ее легкий ироничный стиль узнаваем. Суммарный тираж ее книг – более 38 млн экземпляров. Более 20 лет она остается одним из топовых российских авторов.

Татьяна Устинова (род. 21 апреля 1968 г, Кратово, МО) – сценарист, автор детективов, много лет входит в Топ-3 самых популярных российских писателей. Обладательница премии ТЭФИ. Совокупные тиражи ее романов исчисляются десятками миллионов экземпляров. Многие книги Устиновой экранизированы.

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