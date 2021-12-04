На Storytel выходит биография Дианы Вриланд в исполнении Алены Долецкой

Международный сервис аудиокниг Storytel выпустит новинку — «D.V.: Диана Вриланд». Это серия воспоминаний культовой фигуры в мире моды и глянца XX века. Диана Вриланд работала модным редактором Harper’s Bazaar, главным редактором Vogue c 1936 по 1971 год и стала влиятельнейшей женщиной своей эпохи в мире высокой моды.

Биографию легендарного главного редактора американского Vogue озвучила легендарная Алена Долецкая, публицист, журналист и первый главный редактор журнала Vogue в России.

«Диана Вриланд, автор этой книги, — легендарный главный редактор американского Vogue, пожалуй, самая яркая звезда на аллее славы глянцевой журналистики, женщина до мозга костей, дама, обладающая феноменальной страстностью и дисциплиной, стальной волей и безупречным вкусом. Мощный игрок на просторах индустрии моды, она сначала подняла на новый уровень Vogue, сделав его самым влиятельным глянцевым журналом, а затем — уникальный Институт костюма в Метрополитен-музее. И музей, и журнал успешно живут и процветают до сих пор. И да, как человек она, несомненно, была больше, чем все ее мегауспешные проекты.

Каждому из вас, кто впервые будет читать эту книгу, я завидую. Разумеется, белоснежной завистью. Диана Вриланд затянет вас в омут, из которого невозможно — да и не захочется — выбраться. Прочитав последнюю фразу ее воспоминаний, вы поймете: через пару дней вас снова поманит к себе этот омут», – рассказывает Алена Долецкая.

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