В Уфе проходит конкурс масок, сделанных в венецианском стиле

В Уфе проходит необычный конкурс – конкурс масок, сделанных в венецианском стиле. Он приурочен к проведению в столице Башкортостана первого регионального этапа Международного культурного проекта «Нуреевские сезоны», посвященного самому знаменитому земляку жителей республики, легендарному артисту и хореографу Рудольфу Нурееву. Его день рождения 17 марта в Уфе в этом году впервые отмечают необычно — на протяжении пяти дней на главных культурных площадках города пройдут бесплатные показы фильмов о Нурееве и лент, в которых он снялся сам. А открытие программы в Башкирском театре оперы и балета запланировано в формате костюмированного «Венецианского карнавала», где и будут продемонстрированы конкурсные маски.

Почему «карнавал» и откуда маски, атрибуты итальянского праздника, в заснеженной Уфе? Дело в том, что программа «Нуреевских сезонов» состоит из кинопоказов коллекции художественных и документальных фильмов о Рудольфе Нурееве. А открывает этот цикл уникальный архивный итальянский фильм «Венеция, Карнавал, Любовь» (“Venezia, Carnevale, Un Amore”), снятый режиссером Марио Ланфранки в 1981 году в разгар настоящего венецианского карнавала. Рудольф Нуреев снялся в нем в главной роли вместе с такими «звездами», как итальянская прима-балерина Карла Фраччи, британский актер Питер Устинов, актриса Кларита Гатто. Главную песню в фильме исполнил великий французский певец Шарль Азнавур. Вместе они показали любимый город Нуреева, танцующую и поющую Венецию с ее прекрасными мостами, площадями и музеями во время самого красивого праздника в году.

Российские зрители увидят эту картину впервые — во времена СССР на имя Нуреева в стране было наложено табу из-за того, что он, преодолев «железный занавес», остался жить на Западе. Позже фильм почти на 40 лет был затерян в киноархивах, а найден, восстановлен и переведен организаторами «Нуреевских сезонов» на русский язык только сейчас. Поэтому для его ретро-премьеры в России было решено попробовать воссоздать хотя бы на час атмосферу старой ленты, а для этого — объявить конкурс венецианских масок, уже вызвавший живой интерес среди уфимцев ко всему проекту.

Итак, что нужно? Сделать маску в любой технике, с использованием любых материалов, технологий, в любом креативном исполнении или оригинальной стилизации под традиционную маску — фантазия не ограничена!

Принять участие в конкурсе могут все желающие. Работы могут быть индивидуальными или коллективными, могут быть представлены и профессиональным дизайнером, и, например, детской художественной школой. До 15 марта нужно прислать фотографию своей работы на электронную почту mail@rudolfnureev.ru. Авторы масок, предварительно отобранных членами экспертной комиссии, будут приглашены лично представить свои работы 17 марта на открытии «Нуреевских сезонов» в Уфе, в Башкирском театре оперы и балета.

Оценивать творчество уфимцев будут почетные гости проекта из Италии, творческие деятели. Победителей ждут дипломы и ценные призы. Так, итальянская Ассоциация «San Agostino” наградит авторов лучших работ настоящими венецианскими масками ручной работы, приехавшими в Уфу из мастерской, в которой покупают сувениры такие «звезды» шоу-бизнеса, как Филипп Киркоров и другие. Особо на конкурсе будет отмечена лучшая маска, автор которой сумеет совместить в ней не только эстетическую, но и защитную, «антиковидную» функцию. Ведь и в старой Венеции некоторые маски служили защитой во время эпидемий. Уфимцам же конкурс дает возможность по-новому взглянуть на надоевший атрибут пандемии.

Узнать о конкурсе подробнее и ознакомиться с положением о нем можно на сайтах www.italiabash.com, www.rudolfnureev.ru или по телефону 8 (917) 738-83-85. Организаторами конкурса выступает Фонд содружества «Башкортостан — Италия» вместе с партнерами — Татарской национально-культурной автономией Москвы и кинокомпанией «Свой почерк».

Международный культурный проект «Нуреевские сезоны» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Фонда содействия гражданскому обществу Республики Башкортостан.

Фото – Грациано АРИЧИ

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