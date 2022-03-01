Изменения в программе IV Всероссийского фестиваля-конкурса BelgorodMusicFest – Competition 2022

Ранее анонсированный IV Всероссийский фестиваль-конкурс BelgorodMusicFest – Competition 2022 переносится ориентировочно на май 2022 года.

2 марта

В рамках X Международного музыкального фестиваля BelgorodMusicFest 2022 — «Борислав Струлёв и Друзья», вместо ранее заявленной Ольги Перетятько (сопрано), выступят солисты Большого театра, лауреаты международных конкурсов Ольга Селиверстова (сопрано) и Илья Селиванов (тенор). На BelgorodMusicFest 2022 артисты выйдут на сцену с Симфоническим оркестром Белгородской государственной филармонии, приглашённый дирижёр – лауреат международных конкурсов, дирижёр Большого театра России Алексей Богорад.

Второе отделение будет посвящено «Симфо-джазу», тому, как всё начиналось. Именно этой программой открывался первый фестиваль в 2012 году. На сцену выйдет камерный оркестр Mezzo Music под управлением Натальи Боровик, заслуженные артисты России, лауреаты престижных конкурсов и фестивалей Андрей Иванов (контрабас) и Михаил Иванов (фортепиано), лауреат международных конкурсов Анна Боровик (скрипка) и арт-директор фестиваля, продюсер, солист-виолончелист – Борислав Струлёв.

Начало в 19:00.

3 марта

В рамках X Международного музыкального фестиваля BelgorodMusicFest 2022 «Борислав Струлёв и друзья», вместо ранее заявленного заслуженного артиста РСФСР Леонида Чижика, выступит российский пианист, джазовый импровизатор и певец Олег Аккуратов. Музыкант с рождения страдает амаврозом – полной слепотой. Обладатель абсолютного слуха, музыкальной памяти, чувства ритма. Виртуозный исполнитель джаза, и классических произведений. Лауреат Премии Президента Российской Федерации для молодых деятелей культуры и многочисленных международных конкурсов и фестивалей.

Начало в 21:00.

Ведущий фестиваля – актер Василий Мичков.

Информация о дальнейших событиях Фестиваля пока актуальна.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.