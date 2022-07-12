Измерять не рейтингами, а спасенными жизнями: спикеры от НМГ на «Российской креативной неделе» обсудили значимость импакт-контента

Заместитель генерального директора, директор программ и маркетинга Пятого канала Марина Белова приняла участие в панельной сессии площадки «Кино и телевидение». Сессия «Социально значимый контент телеканалов. Как сделать, чтобы социально значимые программы и шоу зритель смотрел с удовольствием» была организована в рамках Российскойкреативной недели. Модераторами сессии выступили член экспертного совета Фонда президентских грантов Дмитрий Поликанов и импакт-продюсер, руководитель направления КСО «Национальной Медиа Группы» и сооснователь клуба «Хедлайнеры. Импакт Медиа» Мария Залунина.

На сессии спикеры обсудили импакт-проекты и вопросы их производства, представили программы телеканалов, которые входят в холдинг «Национальная Медиа Группа». На конкретных примерах говорили о проблемах и правилах подачи особенного контента, закономерностях диалога со зрителем на сложные и болезненные темы.

Главный социальный проект Пятого канала «День добрых дел» начинался почти 10 лет назад с адресной помощи ребенку и стал еженедельной доброй традицией. Каждый четверг канал рассказывает о детях, которые нуждаются в дорогостоящем лечении. На сегодняшний день у проекта есть специальный колл-центр и информационный сайт, где можно получить подробную информацию о благотворительных фондах, с которыми работает Пятый, их деятельности, об участниках проекта и суммах, перечисленных телезрителями.

За время существования проекта в благотворительные фонды телезрители перечислили более 4,6 миллиардов рублей. Из них 86 миллионов – в 2022 году.

Марина Белова, заместитель генерального директора, директор программ и маркетинга Пятого канала:

— Неравнодушных к беде маленького человечка с каждым годом становится все больше. Многие даже устанавливают себе автоплатежи, чтобы регулярно делать пожертвования. Средняя сумма пожертвования – 100 рублей. Отдельно это капля в море, но все платежи, объединенные общей доброй идеей на надежной платформе, способны творить чудеса. Ценно, что люди не остаются безучастны. Вместе с телезрителями нам удалось спасти жизнь огромному количеству детей.

Как удержать внимание зрителя, от чего зависят объемы сборов, как зритель реагирует на социальные программы, и что делает социальный контент интересным и захватывающим, а развлекательные шоу — наполняет значимыми смыслами – эти и другие актуальные для отрасли темы нашли отражение в выступлениях спикеров холдинга. В завершении сессии эксперты пришли к выводу, что и особый контент тоже может быть коммерчески успешным и рейтинговым. Но главный эффект от импакт-проектов в первую очередь измеряется количеством спасенных человеческих жизней.

Аналогичная тематика стала предметом исследования и на прошедшем недавно ПМЭФ-2022, где топ-менеджер Пятого канала Марина Белова также поделилась с участниками опытом решения социальных проблем с помощью медиа.

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