Всероссийский благотворительный проект «Мечтай со мной» запустил фотовыставку «Посол Мечты» в парках Москвы

Всероссийский благотворительный проект «Мечтай со мной», который входит в президентскую платформу «Россия – страна возможностей», совместно с объединенной дирекцией «Мосгорпарк» организовал фотовыставку «Посол Мечты» на территории парков «Ходынское поле» и «Горка».

Героями экспозиции стали участники благотворительного проекта «Мечтай со мной» из разных уголков страны. Посетители выставки смогут познакомиться с фотоисториями участников и почувствовать себя #ПосломМечты, осуществив пожертвование для исполнения одного из заветных желаний.

Команда проекта верит, что мечта — самое главное в жизни человека. Она мотивирует его и придает смысл всем его поступкам. Но не у всех есть время и возможности, чтобы исполнить свои мечты. Организаторы объединили свои усилия, чтобы эти люди получили шанс на реализацию своих желаний. Восемь лет проект исполняет мечты детей и пожилых с состоянием здоровья, угрожающим жизни. Его участники — это люди с онкологией, пороками сердца, спинальной мышечной атрофией, первичным иммунодефицитом и другими диагнозами.

«Для нас выставка – это, прежде всего, возможность познакомить людей с нашим проектом и его участниками. Ведь мы не просто исполняем мечты детей и пожилых – мы хотим дать людям возможность понять, насколько важно мечтать и идти к своим заветным целям, а, помогая другим, мы как будто отращиваем свои собственные крылья, чтобы стремиться к новым вершинам», – прокомментировал Тимур Сафин, руководитель благотворительного проекта «Мечтай со мной».

Выставка работает по графику учреждений и продлится на территории парка «Горка» до начала октября, а парка «Ходынское поле» до середины октября. Адреса парков: «Ходынское поле», Ходынский бульвар з/у 1, метро «ЦСКА» и «Горка», Большой Спасоглинищевский переулок.

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