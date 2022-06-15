Фонд Потанина сделал пожертвование в «Фонд целевого капитала Русской молинологической ассоциации»

Генеральный директор Фонда Потанина Оксана Орачева вручила сертификат на пополнение «Фонда целевого капитала Русской молинологической ассоциации» ее учредительнице Анне Крючковой в рамках праздника «Мельницы моей России».

Размер взноса составил 10 млн рублей. Мероприятие состоялось 12 июня в Архангельске.

Ассоциация была создана в 2020 году в Кимже (Мезенский район Архангельской области). Ее учредителями являются территориальное общественное самоуправление «Кимжа» и туристский культурно-музейный центр «Кимжа».

В 2019 году Анна Крючкова стала победителем конкурса на обучение по совместной программе Фонда Потанина и Московской школы управления СКОЛКОВО «Стратегия создания и развития фондов целевого капитала» 2019/2021 с проектом НКО «Ассоциация музейных организаций и волонтеров «Российские мельницы»». Программа позволила получить необходимые компетенции в сфере целевых капиталов, что в дальнейшем привело к созданию собственного эндаумента ассоциации.

Генеральный директор Фонда Потанина Оксана Орачева: «Сегодня мы бы хотели поздравить наших коллег из Кимжи с заслуженным успехом и выразить им поддержку, вручив сертификат на пополнение эндаумента. Как показал прежний опыт взаимодействия, команду проекта составляют очень инициативные и неравнодушные люди, объединенные верой в то, что северные мельницы должны жить. Надеемся, что взнос Фонда Потанина поможет им обрести дополнительную уверенность в завтрашнем дне и продолжать сохранять эти уникальные объекты архитектурного наследия».

Учредительница Русской молинологической ассоциации Анна Крючкова: «Я хотела бы поблагодарить Фонд Потанина за оказанную поддержку – от возможности получить новые знания, которые мы будем внедрять на практике, до взноса в эндаумент. У нас огромные планы на будущее, воплотить которые теперь будет гораздо проще».

Программа повышения квалификации «Стратегия создания и развития фондов целевого капитала» реализуется в рамках благотворительной программы «Эффективная филантропия» Фонда Потанина. Она представляла собой комплекс мероприятий по развитию профессиональных компетенций сотрудников некоммерческих организаций в области создания и развития фондов целевого капитала. Программа была разработана Московской школой управления СКОЛКОВО и учитывала лучшие мировые практики бизнес-образования с фокусом на лидерство и управление проектами. Ее обязательный компонент – реализация слушателями проектов по формированию, пополнению и использованию целевого капитала в своих организациях.

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