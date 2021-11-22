Zivert снимет новый клип с помощью краудлендинга

Популярная российская певица Zivert решила воспользоваться краудлендинговой платформой Co-Fi для привлечения инвестиций к съемкам своего нового клипа на трек «Три Дня Любви», который сама артиста считает одним из самых важных в новом альбоме. Именно в нем Zivert отходит от свойственных ее творчеству монологов за жизнь и раскрывает свою женскую натуру: немного необузданную, немного крейзи. В клипе артистка планирует метафорично и со свойственной ей тонкой эстетикой показать грани своей женской сущности.

«Для нас клипы – это наследие. Это то, что будет жить после нас не только на YouTube, но и в сердце у зрителя. Это то, что мы будем пересматривать через 10-20 лет и гордиться. Для нас приятнее и важнее не себе купить что-то, а воплотить ещё одну творческую задумку и мечту в реальность. Иначе, зачем все это?», — поделилась певица.

Через краудлендинговую платформу планируется привлечь 2 миллиона рублей, а стать инвестором и поддержать создание нового клипа может любой желающий. Минимальная сумма вложения — 1000 рублей, а доходность составит 18% годовых. Интересно, что Co-Fi позволяет использовать в качестве залога интеллектуальные права на музыкальный и видеоконтент, а также поток доходов в результате монетизации интеллектуальной собственности. В инвестиционном предложении Zivert залогом выступает сама песня «Три Дня Любви».

По словам председателя правления платформы Co-Fi Александра Сухотина, краудлендинг выгоден как артистам, так и их поклонникам: «Наша платформа формирует двусторонний контракт и дает возможность зарабатывать на производстве контента и создателям, и потребителям. Поклонники инвестируют в проект любимого артиста, предоставляя денежные средства под процент. Другими словами, Co-Fi — площадка прямого коммерческого взаимодействия творца и его аудитории».

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