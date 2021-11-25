Роман ВАСИЛЬЕВ из Vasiliev Groove: «Для меня очень важно, чтобы у человека было желание…»

Ведущий солист группы барабанщиков Vasiliev Groove Роман Васильев рассказал читателям нашего портала о себе, своем детище, как группе удается взращивать себе подобные кадры, о разногласиях в коллективе и как они преодолевают эти трудности, а также о смене рода деятельности и планируемых к выпуску треков.

– Расскажите нашим читателям вашу историю. Почему именно барабаны? Чем они вас так привлекли?

– Так уж сложилось, что всё идет из детства. В моей семье отец профессиональный музыкант-барабанщик, который и погрузил меня в этот удивительный мир музыки и барабанов, стал моим учителем не только по жизни, но и на сцене. Он был моим преподавателем во всех музыкальных учреждениях, в которые я когда-либо поступал: музыкальная школа, Смоленское музыкальное училище и Московский военный консерваторий. В нашей семье не только я пошел по стопам отца, позже ко мне присоединился и мой брат Артем, который вдохновившись моим примером, идеями и шоу, решил развиваться в барабанном направлении и со временем присоединился к нам, в Vasiliev Groove.

– Как пришла идея создать группу из профессиональных барабанщиков?

– Изначально идея зародилась еще в период моего студенчества в Московской военной консерватории. Еще будучи абитуриентом на первом курсе, я увидел, как на плацу играют ребята барабанщики, и они играли какой-то номер, это было дефиле, и меня настолько это впечатлило, я так загорелся этой идеей, мечтал просто хотя бы играть в таком коллективе. Решил действовать, чуть позже на том же курсе, самостоятельно собрал свой небольшой коллектив, нас было 5-6 человек, это были истоки действующей сейчас группы, вся история идет оттуда, приятная ностальгия.

На третьем курсе уже окончательно во мне утвердилось желание развиваться в выбранном мной направлении, и с 2011 года начал плотно заниматься своим проектом – развивать группу. Параллельно подтягивали людей, объявляли кастинги. Вышли на численность состава в 10-12 человек.

– У вас есть своя школы для юных кадров. Реально ли ребенку, который является вашим учеником пойти в будущем по вашим стопам и вырасти в полноценного члена вашего коллектива? Есть ли такая перспектива для ребят?

– Философия нашей школы состоит в том, чтобы люди, которые хотят попасть к нам в шоу, в основной состав, смогли этого добиться. У нас уже есть перспективные ребята, которым еще нет 18-ти лет, но мы их взращиваем с акцентом на вступление в наш коллектив. На базе нашей школы, Vasiliev Groove Kids, дети играют непосредственно наши некоторые готовые номера, правда, не в таком масштабе как мы, а в более упрощенном варианте. Все дети очень талантливые и подают большие надежды, кто-то из них расценивает это как своеобразное хобби, кто-то идет к нам с планами стать в будущем преподавателем, ну а кто-то хочет стать частью нашей музыкальной семьи. В Любом случае у всех перспективы есть, и они очень хорошие. Мы активно развиваем школу, рассматриваем ее и нашу группу как два совместных проекта, которые переплетены между собой.

– Наслышаны, что вы сменили не так давно род своей деятельности – ушли в вокальное исполнение. Почему решили себя попробовать в данном амплуа? Как к вам пришла идея записи своих дебютных треков?

– Идея пришла спонтанно, как и все остальные идеи, что к нам приходят, если они мне кажутся интересными, то мы их стараемся реализовывать. Что-то получается, что-то нет, но в любом случае, это опыт, это всегда творческий процесс. Мы провели большой кастинг с участием 100 претендентов на позицию вокалиста группы. И из такого числа мы нашли того самого, нужного человека, который стал частью нашей семьи.

Это потрясающая девушка, Дарья. К написанию треков мы подходим творчески, работаем в тандеме с профессиональными саунд-продюсерами, набрасываем свои идеи и окончательные видения, разгорается настоящий мозговой штурм, подбираем аранжировку, колдуем над текстом песен, и всё это происходит под соусом – ударной волны барабанов. У нас уже есть три успешно-выпущенных трека — «Прощание славянки» (совместно с хором Сретенского монастыря, 2020 г.), «Бей в барабаны» (2021 г.), «на Relaxe» (2021 г.). В ближайших планах, в ноябре 2021 года, готовимся к выпуску нового оригинального трека «Мoscow March». Ждите его в декабре на всех цифровых площадках.

– Бывают ли в коллективе разногласия? Все парни у вас творческие, каждый, наверное, со своими творческими взглядами и идеями подходит к делу, а потому могут возникать конфликты.

– Да, бывают конечно, все мы люди, у всех бывают разные настроения, но как-то сложилось так изначально, что есть определенные правила. Одно из самых простых правил, которого все придерживаются – последнее слово всегда за мной. Мы можем обмениваться творческими идеями, взглядами, согласиями/не согласиями, но в конечном итоге решения принимаю я. И на мой взгляд это очень облегчает жизнь, как мне, так и людям. Придерживаюсь такой модели ведения дел.

– Вы не раз выступали на значимых мероприятиях, выступали также с известными артистами. Расскажите, были ли какие-нибудь забавные истории, которые с вами случались, или наоборот может было то, что вас очень удивило?

– Много было забавных историй, но, пожалуй, сейчас на ум пришла история, которая случилась у нас на гастролях в г. Иваново. Мы приехали сюда на ответственное мероприятие, участвовали в презентации машин. Буквально за 30 минут до выхода на сцену, мы обнаружили что забыли часть костюмов, это были двое штанов, мои и еще одного участника группы. Нам пришлось «лететь» с нашим водителем через все красные света на светофорах в поисках магазина одежды. Помню, как вбежали в первый попавшийся с криками, что нам нужны брюки любые, за любые деньги. Купили в итоге, причем даже неплохие, какой-то итальянской марки, и, конечно, чудом успели на мероприятие.

Если говорить, что именно удивило нас за существования группы, то это, пожалуй, Чемпионат мира по футболу. Только представьте себе огромный стадион, вы стоит в центре него, а вокруг вас 60 000 зрителей, внимание которых приковано к вам. Это очень впечатляет, эмоции были достаточно сильными.

С Энрике Иглесиасом был очень крутой концерт – выступление в Кремле, когда мы делали с ним один из треков. Колоссальный опыт.

– Чем или кем вы вдохновляетесь сам и каким образом вы вдохновляете коллег на новые профессиональные свершения?

– Вдохновение приходит по-разному. Очень вдохновляют шоу, артисты. К примеру, меня очень вдохновил концерт британской группы STOMP, шоу было потрясающим, после этого концерта родился один из наших номеров, он называется «Барабангстеры». Музыка также очень вдохновляет, могу услышать интересный ритмичный кусок и взять сделать что-то подобное или перелопатить на свой вкус.

Что касается вдохновение своих коллег, то здесь к счастью, мы все заняты любимым делом, находимся в кругу единомышленников. Для меня очень важно, чтобы у человека было желание, если у него оно есть, то никаких проблем не может быть, мы двигаемся в одном направлении. Если у меня горят глаза, мне интересно сделать какой-то проект, естественно, я прикладываю максимум усилий и люди, которые хотят двигаться со мной, они двигаются со мной, и когда у нас получается, мы видим отдачу и результат, мотивация работает сама собой. Им нравится, мне нравится, всё дело тогда начинает жить.

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