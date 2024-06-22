В Рио-де-Жанейро прошел праздник русского языка

18 и 19 июня 2024 года в Федеративной Республике Бразилия прошли культурно-образовательные мероприятия, знакомящие жителей страны с русским языком и культурой. В Рио-де-Жанейро был дан старт очередному этапу ежегодного комплексного проекта, направленного на популяризацию русского языка через призму культуры. Мероприятия проходят при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Министерства иностранных дел Российской Федерации и ФГБУК РОСКОНЦЕРТ.

«Проект был запущен Минкультуры России и МИД РФ в 2023 году, он включает в себя образовательную программу и интересные, яркие концерты российских национальных коллективов. Таким образом мы помогаем жителям других стран увидеть красоту нашего языка и его поэтичность, а также познакомиться с традициями разных регионов России. Это очень важный проект для укрепления взаимопонимания и сотрудничества с дружественными странами, а также для того, чтобы поддержать статус русского языка», – подчеркнула Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

На сцене Teatro Riachuelo состоялся концерт Государственного академического русского народного ансамбля «Россия» им. Л.Г. Зыкиной, в котором приняла участие заслуженная артистка России Нина Шацкая – в ее исполнении прозвучали лучшие образцы русской народной песни и популярные музыкальные произведения.

«Составляя программу для бразильцев, уже познакомившихся с русским языком, полюбивших его, я хотела подчеркнуть мелодичность и певучесть нашей родной речи, особенно ярко проявляющиеся в народной песне. Передаваемое из уст в уста многими поколениями, слово в народной песне отточено и льется по руслу мелодии подобно полноводным российским рекам. Для слушателей, которым русский язык понятен на более сложном уровне, народная песня открывается как летопись, почти каждая из них – это маленькая история о чувствах, обычаях или событиях», – рассказала Нина Шацкая.

Художественный руководитель ансамбля «Россия» Дмитрий Дмитриенко отметил, что «в программу этого концерта были включены подлинные шедевры народной музыки и абсолютно эксклюзивные музыкальные композиции, каждая из которых имеет свой особый смысл и значение».

Разноплановая образовательная программа прошла на площадке Casa de Cultura Laura Alvim: состоялся мастер-класс «Первый урок русского языка», где участники, начинающие обучение c нуля, в игровой форме могли познакомиться с русским алфавитом, фонетикой, основами грамматики и попробовать произнести свои первые фразы на русском языке. Также прошел интенсив «О преподавании русского языка» для педагогов и студентов-старшекурсников – были разобраны наиболее эффективные методики подачи материала на начальном этапе изучения и преподавания без языка-посредника.

Кроме того, в Рио прошла интерактивная лекция «Сказки Пушкина. Вчера, сегодня, завтра», приуроченная к празднованию 225-летия со дня рождения поэта. Бразильские слушатели познакомились с историей жизни и творчеством Пушкина, фольклорными источниками, на которые он опирался при создании своих знаменитых сказок в стихах. Закончилось мероприятие разбором произведения «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях».

Благодаря этим мероприятиям бразильские зрители смогли познакомиться с многогранным и интересным миром русского языка, традициями и культурой России. В 2024 году в рамках просветительского проекта по знакомству зарубежных зрителей с русским языком мероприятия также состоятся в Лаосской Народно-Демократической Республике и Султанате Оман.