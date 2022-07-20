Известный искусствовед нашел в Казани шедевр итальянского художника XVII века

Шедевр живописца эпохи раннего барокко обнаружил в Казани авторитетный итальянский историк искусств Массимо Пулини. Искусствовед атрибутировал картину «Сусанна и старцы» итальянского художника XVII века Джованни Джакомо Сементи. Несомненно, что это знаковое событие в мире искусств послужит новым туристическим магнитом для татарстанской столицы, а знакомство с Большим собранием изящных искусств ASG, где хранится полотно, и другими коллекциями картин позволит наполнить пребывание гостей города важным культурным содержанием. Таким образом, несмотря на сложную геополитическую обстановку в мире, Россия и, в частности, Татарстан сохраняют контакты в международной искусствоведческой сфере. Как знать, возможно, именно культура станет новым мостом дружбы между странами.

«Думаю, что ее написал именно Сементи»

Широко известный в Европе эксперт в области итальянской живописи XVII века, художник, искусствовед Массимо Пулини сделал интересное открытие в Казани. Историк искусств, изучив одно из полотен старых мастеров, пришел к выводу, что это работа итальянского художника Джованни Джакомо Сементи, а не его мастерской, как предполагалось ранее. Речь идет о картине «Сусанна и старцы», датируемой 1616—1626 годами, которая хранится в Международном музее антиквариата.

— Эта картина Сементи находится на распутье двух живописных манер — непосредственно самого художника и Гвидо Рени. И я думаю, что тот французский эксперт, который делал первоначальную атрибуцию, очень верно уловил двойственную природу этого произведения. Именно поэтому, помимо Сементи, в атрибуции он упоминает еще и мастерскую, как бы делая акцент на том, что в ее создании участвовал не один художник. Но я думаю, что ее написал именно Сементи, — убежден искусствовед Массимо Пулини.

Джованни Джакомо Сементи «Сусанна и старцы», Италия, 1616—1626 годы. Холст, масло. 130 × 161 см. БСИИ ASG, инв. №04-3839. Фото: int-ant.ru

Сементи — живописец эпохи раннего барокко, ученик других известных художников Дениса Кальварта и Гвидо Рени. Среди его знаменитых работ «Смерть Иосифа Обручника» (церковь ди Сан Маманте, Болонья), «Мученичество святой Екатерины» и «Мученичество святой Евгении» (последние две в Национальной пинакотеке Болоньи). Сюжет «Сусанны и старцев» часто встречается в живописи знаменитых мастеров, таких как Рубенс, Тинторетто, Риччи, Гверчини и других, но у Джакомо Сементи он по-своему уникален.

— Картина Сементи «Сусанна и старцы» из вашего собрания очень важна при изучении эволюции его творчества. По ней можно судить, какова была манера и уровень мастерства Сементи в самом начале сотрудничества с Гвидо Рени. В этой картине мы одновременно видим и самостоятельный почерк Сементи, и в то же время — стиль Рени. Таким образом, эта картина художника находится на распутье — Сементи ищет себя. Поиски художником себя это всегда очень интересно, — подчеркнул Пулини.

Специалист в сфере атрибуции и экспертизы произведений искусства, сотрудничающий со знаменитыми аукционами Кристис, Сотбис, Доротеум, высоко оценил работу Международного института антиквариата и назвал коллекцию итальянской живописи БСИИ ASG прекрасной.

«ДНК каждого итальянца пронизано искусством»

Директор Международного института антиквариата Алина Булгакова беседовала с итальянским экспертом по видеосвязи:

— Мы признательны маэстро за внимание к нашему собранию живописи, за сотрудничество. Нам очень приятно, что Массимо Пулини оказался открытым к диалогу и дал свое согласие на интервью, — отметила она.

— Я рад встрече с вами, для меня это большая честь, — выразил ответную благодарность искусствовед.

В ходе беседы обсудили темы итальянской живописи старых мастеров, искусства в бизнесе, любви к истории, вопросы художественного образования и преподавания.

— Италия и искусство неразделимы, ДНК каждого итальянца пронизано искусством. Для меня каждое произведение искусства обладает неким символизмом, передает определенные значения. И этот феномен всегда меня очень привлекал, — поделился Массимо Пулини.

Преподаватель высших учебных заведений Болоньи и Рима признался, что ведет две жизни: как художника и как педагога, читая студентам лекции по истории искусства. В качестве живописца участвовал в европейских и международных выставках. Некоторые получили признание в Ватикане.

— Недавно атрибутировал картины Караваджо. Сейчас изучаю работы последователя Караваджо — это художник Бартоломео Мендосси, — сообщил Пулини.

Разговор зашел на тему меценатства и частных коллекций.

— Я считаю, что, обладая какой-то картиной, коллекционер не является ее владельцем, а является ее хранителем. Таким образом, мы ее охраняем и разделяем это произведение с другими людьми, — считает искусствовед.

«Многие картины ждут своего открытия»

Выставочному центру ASG в минувшем году исполнилось 10 лет. На первом этапе собрание частной коллекции для Алексея Семина было личным увлечением, но позднее хобби переросло в нечто большее — появилось желание делиться прекрасным с казанцами и гостями города.

Сегодня в коллекции более 6 тысяч предметов искусства. Это западноевропейская мебель, европейская живопись, часы старых мастеров и предметы художественной бронзы, серебра и фарфора. Одной из самых значительных не только среди частных, но и государственных музеев является коллекция шпалер — 28 экспонатов.

Массимо Пулини отметил, что он и другие специалисты в основном знакомы с собраниями итальянской живописи, которые представлены в музеях Москвы и Санкт-Петербурга. При этом в регионах России еще много незнакомых, но не менее ценных частных коллекций, считает искусствовед.

— Многие картины ждут своего открытия, — отметил художник.

Фото – prav.tatarstan.ru

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