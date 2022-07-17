«ВАШ ТОТЕМ ХОЧЕТ ДОМОЙ». КОДА.

26 июня, в рамках Международного Дня Молодёжи, в Дарвиновском музее, состоялся финисаж выставки «Ваш тотем хочет домой» – фотоколлажи Юлии Черновой, второй фотограф Л. Смолина, ассистент С. Васильев. Куратор выставки Елена Сударикова, художник выставки Андрей Поляков.

Финисаж открылся концертом фолк-группы Нины Коляды, раскрывающим тему тотемных животных в традиционном русском песенном сегменте. Гости вечера узнали, образы каких животных использовались в русском фольклоре для свадебных, погребальных, любовных, военных и колыбельных песен. Интересным моментом выступления Нины Коляды, для многих зрителей, стала история запутанного авторства сюжета стихотворения М.Ю.Лермонтова «Узник».

Все помнят строки:

Сижу за решеткой в темнице сырой.

Вскормленный в неволе орел молодой,

Мой грустный товарищ, махая крылом,

Кровавую пищу клюет под окном…

М.Ю.Лермонтов

А вот отрывок из казачьей песни:

Вскормлённый, брат, вспоённый, орёлик молодой Сижу я за решёткой, решёткою стальной Клюёть он и бросает, сам смотрит во окно Смотрю я во окошко, там товарищ мой идёт Товарищ мой, товарищ, по неволе брат родной Давай-ка с тобой, братец, из неволи улетим…

До сих пор исследователи не могут прийти к единому мнению. Лермонтов написал, а донские казаки «распели» это стихотворение или Михаил Юрьевич взял сюжет из казачьей военной песни и, так сказать, «причесал»? Однако, и в том и в другом произведении озвучивается обращение к орлу – тотемному брату, который должен помочь герою улететь из плена.

Яркой точкой финисажа выставки «Ваш тотем хочет домой» стал перформанс «КО…ДА» представленный совместно с театром моды «Дизайн-мода». (Хореограф Гузель Зайнуллина, дизайнер Тимур Хамраев, текст читал Николай Пронин).

Перформанс, созданный на стыке театрального представления, и фэшн-показа поднимает тему корриды.

Авторы действа собрали воедино мнения о тавромахии, более десятка знаменитых людей: писателей, поэтов, тореадоров и т.д. Полярность взглядов на «кровавый танец» заставила зрителя задуматься, о том, что такое феномен корриды для него лично: часть испанского культурного кода, развлечение, история об отношениях между человеком и зверем, восхищение уважением противников друг к другу или столкновение здравого смысла и любови к традициям?

Юлия Чернова – автор выставки «Ваш тотем хочет домой» и режиссёр перформанса «КО…ДА» об идее создания подобного представления и о своей собственной позиции по отношению к корриде: «Мне кажется, что люди должны сами выбирать угол зрения на явления и события. Поэтому в «КО…ДА» мы создали некий калейдоскоп цитат, движений, музыки и эмоций. Нам хотелось, чтобы звучали и испуганный шёпот и гневные выкрики и научный тон и циничные размышления и любовные аллюзии. Мы стремились сделать так, чтобы каждый зритель, после «КО…ДА», вышел в реальную жизнь со своим эксклюзивным чувственным послевкусием. Если говорить о моём личном отношении, то одна моя часть души согласна с Владимиром Маяковским:

«Я не мог и не хотел видеть, как вынесли шпагу главному убийце и он втыкал её в бычье сердце. Только по бешеному грохоту толпы я понял, что дело сделано. Внизу уже ждали тушу с ножами сдиратели шкур. Единственное, о чем я жалел, это о том, что нельзя установить на бычьих рогах пулеметов и нельзя его выдрессировать стрелять.» В. Маяковский «Моё открытие Америки»

Поэтому я никогда не пойду на корриду. С другой же стороны, если такое явление как тавромахия уже случилось в нашем мире, то пускай, оно хотя бы служит плодородной почвой для чего-то прекрасного, до тех пор пока не исчезнет совсем и будет жить лишь в произведениях Ван Гога, П. Мериме, Э. Хемингуэя, Ж. изе, Альмадовара, Пикассо, Ч. Абдулаева, Т. Готье, Э. Мане, И. Бунина и многих других, удивительных и неповторимых авторов, ярчайшим из которых для меня является Федерико Гарсия Лорка:

Било пять часов пополудни. Было точно пять часов пополудни. Принес простыню крахмальную мальчик в пятом часу пополудни. И корзину с известью негашеной - в пятом часу пополудни. А над всем этим — смерть, одна только смерть в пятом часу пополудни. «УДАР БЫКА И СМЕРТЬ» Ф.Г. Лорка

Коллекция фотоколлажей «Ваш тотем хочет домой», которая за несколько месяцев экспонирования в Дарвиновском музее, стала площадкой для представлений, исследований, размышлений и споров, создавалась в 3 этапа: репортажная съёмка, которая проходила в Московском зоопарке, постановочная съёмка с моделями и реквизитом, и сложносоставной постпродакшн в программе Photoshop. Таким образом, при создании коллекции были использованы только авторские изображения, имеющие реальную базу.

Вот что говорят авторы о своих работах: «В разработке концепции коллекции «Ваш тотем хочет домой» мы отталкивались от принципов символизма. Например, использовали во всех сюжетах два вида фона: чёрно-белый шахматный фон – как символ мира людей, которому свойственно противостояние полярных взглядов, субъективное разделение бытия на чёрное и белое, на «да» и «нет». Второй фон – символ гармонии природы без вмешательства человека, изящное цветное переплетение растений и животных – позаимствован у знаменитого прерафаэлита, художника, поэта, издателя Уильяма Морриса».

Работая над темой тотемного анимализма, авторы проекта задавались вопросом: зачем люди держат животных в зоопарках? Даже в лучших из них животные не могут получить естественные условия, в которых должны находиться по своей природе. Хотя в зоопарках животные заметно дольше живут, и их физическое здоровье в лучшей форме, чем у диких собратьев, но психические потребности страдают как от замкнутости вольеров, так и от нетипичных форм коммуникации. Кроме того, на содержание зоопарков требуется немалый бюджет. Что же заставляет людей держать животных в клетках и приходить туда, чтобы просто посмотреть на них?

Особенно интересен тот факт, что люди ещё в детстве выбирают себе в зоопарке животное-любимчика и обязательно приходят с ним пообщаться, даже когда становятся уже совсем взрослыми людьми.

Авторы коллекции «Ваш тотем хочет домой» предположили, что это некая форма неосознанного тотемного фетишизма, и предлагают зрителям вместе разобраться, что же именно несут людям животные-тотемы, поневоле ставшие объектами поклонения жителей городских «джунглей».

На протяжении трёх месяцев работы выставки «Ваш тотем хочет домой», методом зрительского голосования, проводилось исследование, целью которого было выявление наиболее популярных тотемов. На финисаже были подведены итоги. Лидером стала «Змея» — тотем отвечающий, как за здоровье и мудрость, так и за холодное коварство. На втором месте оказался «Волк», под тотемом которого человек обретает острый ум, отвагу, чёткую мотивацию и ощущение «своей стаи», а третьим наиболее полюбившимся тотемом стала «Выдра» — символ семейственности, женственности, целеустремлённости и правдивости.

Куратор выставки, с.н.с. Дарвиновского музея, Сударикова Елена говорит о выставке так: «Коллажи для этой выставки собраны автором очень многослойно, так, что их было интересно рассматривать и как визуальные объекты, но, конечно, максимально они раскрывались для тех, кто уделил время экспликациям. Сложные звериные и антропоморфные объекты уводили за собой зрителя, сталкивая его с мифологией животного характера. Безразличных посетителей не осталось».

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