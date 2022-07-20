Завершена реставрация редких восточных произведений из собрания Музеев Московского Кремля

В Музеи Московского Кремля возвращены исключительные по своей художественной и мемориальной ценности произведения из восточной коллекции. Они находились на реставрации во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре имени академика И.Э. Грабаря в течение полутора лет.

«Мы активно готовимся к переезду музея в новое здание на Красной площади, д.5. Помимо подготовки выставочных площадей, идет важная работа по реставрации памятников, которые будут там представлены. В этом месяце была закончена работа над уникальными предметами из восточной коллекции музея, которые войдут в состав экспозиции в новом здании, а один из них наши посетители смогут увидеть еще раньше – в феврале 2023 года, когда мы откроем выставку «Корея и Оружейная палата. История коронационного дара последнему императору» — отмечает генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина.

Первый из отреставрированных предметов – удивительное произведение корейских мастеров – чернолаковый двухчастный шкаф нон конца XIX века. Он имеет огромное историко-культурное и мемориальное значение, поскольку входил в состав даров, поднесенных посольством Кореи российскому императору Николаю II в 1896 г. по случаю его коронации. Делегация от Кореи была в числе многочисленных посольств, прибывших на торжества. Для истории Кореи это событие имело особое значение, поскольку чрезвычайное посольство во главе с Мин Ёнхваном стало первым дипломатическим визитом в Европу представителей этой «закрытой» страны.

Изображение подаренного Корейской делегацией шкафа было воспроизведено в Коронационном сборнике. Тогда составители перечня даров не располагали сведениями о специфике предмета и дали краткое описание внешнего вида шкафа с точки зрения европейца, не знакомого с особенностями культуры данного региона. Однако в декоре использовано множество благопожелательных символов, и сам выбор подобного предмета в качестве подарка, вероятно, также не случаен: шкаф нон является одной из форм традиционной корейской лаковой мебели, бывшей в то время своеобразным символом материального благополучия и жизненного успеха.

Предмет поступил в реставрацию в конце 2020 года с деформацией, трещинами, вызванными усыханием дерева, утратами части перламутровой инкрустации. Специалисты тщательно обследовали уникальный предмет и в процессе кропотливой работы устранили деформацию металла, разрывы и трещины, добавили недостающие крепежные элементы. Для восполнения утраченных фрагментов был выбран перламутр Awabi (морское ушко), близкий по цвету и оптическим свойствам к авторскому.

Реставрация этого произведения также стала зримым свидетельством культурного сотрудничества России и Кореи: работы были проведены за счет средств Корейского Фонда культурного наследия за рубежом (the Overseas Korean Cultural Heritage Foundation) и стала первым и единственным реставрационным проектом в России, поддержанным Фондом.

Другой важнейший памятник из восточной коллекции, отреставрированный в центре – шкатулка, которая относится к числу ранних образцов японских экспортных лаков в стиле намбан, выполненных для европейского рынка.

Подобные произведения, практически не представленные в музейных собраниях России, стали отражением европейской моды на экзотику и взаимовлияния культур Запада и Востока в эпоху Великих географических открытий, в частности, активных контактов Португалии с Японией с 1570-х до 1630-х годов. Единичные произведения в этом стиле находятся в королевских собраниях Швеции, Англии, Дании.

Этот чрезвычайно модный для своего времени предмет оказался в Москве уже в конце XVII в., несмотря на отсутствие у России дипломатических и торговых связей с Португалией в то время. Шкатулка поступила в Патриаршую ризницу в 1696 г. из дома митрополита Крутицкого Тихона, а в Москву была привезена годом ранее епископом Палестинской Андрузской епархии Арсением в качестве ларца с мощами святых. В музейное собрание Оружейной палаты шкатулка была передана из Патриаршей ризницы в 1920 г.

Как и корейский шкаф нон, шкатулка нуждалась в реставрации в силу деформации, появившихся трещин и утрат фрагментов дерева, перламутра и части металлических накладок. Было необходимо укрепление конструкции шкатулки.

В ходе реставрационных работ, которые длились с начала 2021 года, важно было не перейти черту, за которой реставрационные восполнения стали бы фантазией реставратора, не имеющей под собой авторской основы. В результате совместных обсуждений реставраторов и специалистов Музеев Московского Кремля было принято решение не реконструировать декор верхней композиции. Обрамляющую ее геометрическую отделку из перламутра восстановили в соответствии с сохранившимися фрагментами.

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