Выставка Валерия Кошлякова «DOMUS MAXIMA» открывается в ГМА им. А.В. Щусева

Государственный музей архитектуры имени А.В. Щусева представляет новый проект известного классика русского современного искусства Валерия Кошлякова.

Валерий Кошляков. Архитектурный натюрморт. 2020. Холст, темпера, ассамбляж. Собственность автора

Валерий Кошляков. Идиллический пейзаж. 2021. Холст, темпера, коллаж, маркеры. Собственность автора

Валерий Кошляков. Париж. Опера. 2014. Холст, темпера. Собственность автора

Валерий Кошляков. Плафон. 2020 -2021. Холст, темпера. Собственность автора

Валерий Кошляков. Портал N 2. 2021. Холст, темпера, коллаж, бумага. Собственность автора

Валерий Кошляков. Портал церкви. 2021. Холст, темпера, маркеры. Собственность автора

Валерий Кошляков. Река. 2021. Холст, темпера, коллаж. Собственность автора

Валерий Кошляков. Фонтан Паолина. 2021. Холст, темпера. Собственность автора

Валерий Кошляков. Фреска Навона. 2020. Холст, темпера, коллаж, маркеры. Собственность автора

Проект «DOMUS MAXIMA» художник подготовил специально для Музея архитектуры в Москве, для пространства его исторической усадьбы в центре города. Термин Домус в этом проекте приобретает иное значение: «наш общий дом, наше бытие». На выставке будут представлены более 60 живописных панно, объекты, видеоматериал. К выпуску готовится каталожное издание.

Архитектура всегда была главной темой творчества Валерия Кошлякова. Никакое другое искусство не присутствует настолько масштабно в человеческой жизни, и потому архитектура является мощным средством воздействия на нее. Кошляков рассматривает архитектуру как поиск идеала среди огромного множества идей. Идей, как изначально утопических, так и реализованных, и превращенных в чисто художественные образы. Вдохновившие мастера архитектурные проекты, их авторское осмысление и взаимосвязи, воплощены в больших живописных панно и взаимодействующих с ними обломках выброшенной людьми старинной мебели, которые художник превращает в выставочные объекты.

Экспозиционное пространство Государственного музея архитектуры в анфиладе жилой усадьбы XVIII-XIX веков принципиально отличается от современных галерей с белыми стенами и ставит перед Валерием Кошляковым новую задачу: создание выставки на основе диалога между историей и актуальной жизнью.

Строительный бум, который начинается в середине XIX века и продолжается весь XX век, подарил архитектуре новые, более простые, более универсальные формы и обусловил интерес человечества к сохранению памяти. Современная реальность предлагает обществу постоянный выбор между новым и старым. Развитие цивилизации – это бесконечный поиск баланса между сохранением и новым строительством, новой жизнью. Таким образом, выставка отражает связь между историческим зданием, искусством, поселившимся в нем, и жизнью, проходящей за пределами музея.

Художник пишет картины к найденной им на улицах Парижа выброшенной мебели. Предметы мебели в концепции Валерия Кошлякова становятся «зданиями», и как восприятие старинных зданий меняется в зависимости от того, как меняется среда вокруг них, так и наше восприятие мебели меняется от того, в какой интерьер мы их поместим. Живопись Кошлякова вступает в диалог с предметами, выброшенными из их родного контекста, тем самым делая их архитектоничными. Они напоминают памятники архитектуры, которые существуют в пространстве постоянно обновляемых городов.

Зрителю предлагается пройти по восьми залам музейной анфилады, каждый из которых посвящен определенной теме: культурные символы Европы и порталы соборов и церквей как вечные источники вдохновения, архитектурные утопии и фантазии, интерьеры, русская архитектура и, наконец, модернизм и современный постмодернизм. Художник задает вопрос: для чего человеку нужна архитектура, и в какой архитектуре ему хочется существовать.

«Выставка Валерия Кошлякова в Государственном музее архитектуры — это важный проект, который достаточно давно готовился. Валерий Кошляков — один из основных современных русских художников. Темы, которые будут освещены на выставке — соотношения классики и современности, современности как классики. Главное здание усадьбы Талызиных, в которой будет представлена выставка, как нельзя лучше подходит для размышления художника — о том, какое место в современной жизни занимает классическая культура и архитектура. Именно об этом Валерий Кошляков сделал свой проект, и мы надеемся, что он будет интересен всем», – говорит Елизавета Лихачева, директор Государственного музея архитектуры им. А. В. Щусева «Мне особенно приятно поддержать новый проект Валерия Кошлякова, с которым меня связывает многолетнее общение и дружба. Мне близка главная идея выставки, отражающая взаимосвязь искусства с архитектурой, которая на мой взгляд, является важной и перспективной сегодня. И я надеюсь, что начатое нами сотрудничество будет продуктивным», – отмечает Марина Руднева, председатель совета директоров девелоперской компании Vos’hod.

Выставка работает с 3 марта по 12 июня 2022 года.

Валерий Кошляков – одна из самых авторитетных и интересных фигур в современном русском искусстве, получившая международное признание. Родился в 1962 году в городе Сальске Ростовской области, учился в Ростовском художественном училище им. М.Б. Грекова. В 1988 году вошел в авангардное товарищество «Искусство или смерть», объединившее молодых российских художников и музыкантов. Живет и работает в Париже. Художник представлял Россию на важнейших художественных событиях – на 50-ой биеннале современного искусства в Венеции (2003 г.) и биеннале в Сан-Паулу (2004 г.). Его произведения выставлялись в крупнейших музеях России, Европы и Америки: Государственной Третьяковской галерее, Государственном музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Государственном Русском музее, в Музее русского импрессионизма, Музее Лувра, Центре Помпиду, Музее современного искусства в Риме (MACRO), Музеях Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорке и в Бильбао, Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне и во многих других культурных институциях.

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