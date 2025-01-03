К 145-летию Василия Дегтярева Музей Победы представил новую выставку

Музей Победы 2 января, в день рождения легендарного конструктора Василия Дегтярева, пригласил на новую выставку. Раритеты, рассказывающие о судьбе одного из первых Героев Социалистического Труда, представлены в рамках проекта «Герои тыла» в музейном пространстве «Подвиг Народа».

«2 января исполняется 145 лет со дня рождения выдающегося инженера и конструктора автоматического стрелкового оружия Василия Дегтярева. Он стал вторым человеком, который был удостоен звания Героя Социалистического Труда. Имя Василия Алексеевича стоит в одном ряду с именами таких талантливых оружейников, как Николай Федорович Макаров, Михаил Тимофеевич Калашников, Федор Васильевич Токарев и Георгий Семенович Шпагин. К наиболее значимым достижениям Дегтярева относят создание ручного пулемета ДП и пистолета-пулемета ППД», – рассказали в Музее Победы.

В выставку вошли около 15 предметов. Среди наиболее интересных экспонатов – ручной пулемет Дегтярева образца 1927 года, а также амуниция и детали вооружения к данному пулемету – сумка для магазинов, сошкодержатель образца 1939 года и прибор Баркова для снаряжения магазинов. Кроме того, в витрине выставлены опытные образцы стрелкового оружия, разработанные знаменитым конструктором в 1920-1940-е годах. Выставку дополняют тематические архивные фотоснимки из фондов Музея Победы и презентация с оцифрованными архивными фотоснимками и документами.

Материалы временной экспозиции Музея Победы познакомят с трудовым путем и наследием выдающегося инженера — Василий Дегтярев за годы своей деятельности создал образцы оружия для всех родов войск Красной Армии, которые успешно поражали врага на земле, в воздухе и на море.