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1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойМоскваК 145-летию Василия Дегтярева Музей Победы представил новую выставку

К 145-летию Василия Дегтярева Музей Победы представил новую выставку

editor
By editor
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дегтярев
Фото © пресс-служба Музея Победы

Музей Победы 2 января, в день рождения легендарного конструктора Василия Дегтярева, пригласил на новую выставку. Раритеты, рассказывающие о судьбе одного из первых Героев Социалистического Труда, представлены в рамках проекта «Герои тыла» в музейном пространстве «Подвиг Народа».

«2 января исполняется 145 лет со дня рождения выдающегося инженера и конструктора автоматического стрелкового оружия Василия Дегтярева. Он стал вторым человеком, который был удостоен звания Героя Социалистического Труда. Имя Василия Алексеевича стоит в одном ряду с именами таких талантливых оружейников, как Николай Федорович Макаров, Михаил Тимофеевич Калашников, Федор Васильевич Токарев и Георгий Семенович Шпагин. К наиболее значимым достижениям Дегтярева относят создание ручного пулемета ДП и пистолета-пулемета ППД», – рассказали в Музее Победы.

В выставку вошли около 15 предметов. Среди наиболее интересных экспонатов – ручной пулемет Дегтярева образца 1927 года, а также амуниция и детали вооружения к данному пулемету – сумка для магазинов, сошкодержатель образца 1939 года и прибор Баркова для снаряжения магазинов. Кроме того, в витрине выставлены опытные образцы стрелкового оружия, разработанные знаменитым конструктором в 1920-1940-е годах. Выставку дополняют тематические архивные фотоснимки из фондов Музея Победы и презентация с оцифрованными архивными фотоснимками и документами.

Материалы временной экспозиции Музея Победы познакомят с трудовым путем и наследием выдающегося инженера — Василий Дегтярев за годы своей деятельности создал образцы оружия для всех родов войск Красной Армии, которые успешно поражали врага на земле, в воздухе и на море.

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