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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Главная выставка страны подвела итоги юбилейного года

editor
By editor
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Фото © пресс-служба ВДНХ

В 2024 году ВДНХ отметила 85-летний юбилей, который сопровождался множеством событий. Среди них — открытие новых экспозиций: выставки «Лев Толстой. Война и мир. Ожившие страницы», Третьяковской галереи, Музея героизма, Выставочно-торгового центра Киргизской Республики. Также в семейном тематическом парке «Орион» запустили самую длинную в Москве канатную дорогу «Воздушный трамвай».

Выставка Музея Толстого и павильон «Кыргызстан»

30 января в отреставрированном объекте культурного наследия федерального значения — павильоне № 61 «Центросоюз» — Государственным музеем Л.Н. Толстого при поддержке Министерства культуры Российской Федерации была открыта новая экспозиция Музея Л.Н. Толстого «Лев Толстой. Война и мир. Ожившие страницы», которая вошла в план мероприятий к 200-летию со дня рождения Л.Н. Толстого.

Структура экспозиции раскрывает для посетителей не только содержание романа, но и философские взгляды Толстого, а также рассказывает об особенностях эпохи, о мире русского дворянства и военной кампании начала XIX века.

В сентябре на ВДНХ открылся Выставочно-торговый центр Киргизской Республики, который разместился в объекте культурного наследия федерального значения — павильоне № 4 «Биология» (бывший Эстонской ССР, сейчас носит название «Кыргызстан»). В обновленном пространстве павильона гости могут познакомиться с экспонатами культуры Киргизии и предметами народного хозяйства, а также посетить выставку картин киргизского художника А. Тешебаева.

В павильоне организована колоритная фотозона, где можно сфотографироваться в национальном костюме. А в торговой зоне с локальными магазинами все желающие смогут приобрести произведенные в республике продукты питания, сувениры, одежду и аксессуары киргизских дизайнеров. Убранство нового выставочно-торгового центра выполнено в национальном стиле с использованием современных технологий и материалов.

Экспозиция Третьяковской галереи

Объект культурного наследия федерального значения — павильон № 1 «Центральный» — в ноябре принял новую экспозицию Третьяковской галереи, посвященную отечественному искусству XX—XXI веков. В восьми выставочных залах общей площадью 2,5 тыс. кв. м посетителям демонстрируются предметы из собрания Третьяковской галереи: экспозиция #ТретьяковкаНаВДНХ связана с историей «Центрального» павильона и временем его строительства, отсылает к мотивам, характерным для оформления многих павильонов ВДНХ, и именам художников, работавших на ВДНХ (В.Мухина, А.Дейнека, С.Герасимов, Е.Вучетич)

Для выставки выбраны произведения первого ряда из собрания главного национального музея страны, Государственной Третьяковской галереи: живопись и скульптура ведущих мастеров 30-50-х годов ХХ века, а также современных художников. Некоторые шедевры впервые предстают перед публикой.  Специально для экспозиции изготовлены 8 уникальных модульных климатических витрин с антибликовым стеклом — одни из самых больших в России (высота 4 м, ширина от 6 до 9 м).

Созданы условия, отвечающие музейным нормам, что позволит в будущем работать с ведущими музеями России и выставлять шедевры национального искусства. Также осуществлен совместный проект ВДНХ и реставраторов Государственной Третьяковской галереи по реставрации и возвращению на исторические места четырех большеразмерных панно в Павильон №1 «Центральный». Общая площадь павильона — 9,4 тыс. кв. м.

Музей героизма

В объекте культурного наследия федерального значения — павильоне №59 «Зерно» — 9 декабря 2024 года, в День героев Отечества, утвержденного Указом Президента РФ В.В. Путина от 28 февраля 2007 года, открылся первый в России Музей героизма. Деятельность музея направлена на продвижение идеологически верных морально-нравственных ориентиров для подрастающего поколения. Акцент сделан на преемственности духовности и нравственности подвига наших соотечественников в период специальной военной операции.

Это современное мультимедийное пространство, посетителям которого расскажут о примерах мужества соотечественников. Общая площадь экспозиции составляет свыше тысячи квадратных метров. Она состоит из трех тематических разделов: «Становление героя», «Путь воина» и «Подвиг». В павильоне организована галерея с государственными наградами СССР и Российской Федерации: орденами, медалями, знаками отличия, почетными грамотами.

«Подвиг» — один из самых больших тематических разделов экспозиции. Он рассказывает о проявлениях героизма со времен Древней Руси до наших дней. Экспозиция раскроет феномен повседневного трудового подвига — от первых кузнецов-оружейников до выездных бригад оборонных предприятий во время специальной военной операции. Раздел «Становление героя» отсылает к идеалам литературы и культуры, истории и современности. Раздел «Путь воина» посвящен победам и достижениям бойцов войск специального назначения. Он состоит из шести площадок, которые символизируют природные и антропогенные стихии, где проводят боевые и учебные операции. В экспозиции представлен рассказ о героях современности — участниках военных операций.

Канатная дорога, мобильное приложение

В семейном тематическом парке «Орион» в августе открылась канатная дорога, которая получила название «Воздушный трамвай». Этот всесезонный аттракцион стал самым популярным объектом летнего сезона на Главной выставке страны. Это самая длинная канатная дорога в Москве — 769 метров. Ее кабинки находятся на высоте 32 метров. Внешний вид кабинок выдержан в ретрофутуристическом стиле, он перекликается с общим замыслом и оформлением парка «Орион». Тематический прообраз кабинок — космические аппараты из произведений Кира Булычева.

На канатной дороге ВДНХ работают две станции: Южная и Северная. Павильоны обеих станций — победители Архитектурной премии Москвы 2023 года. Их оформление символизирует не только два «полюса» парка, но и географические особенности нашей страны: суровый Север и приморский юг.

В этом году на ВДНХ запустили бесплатное мобильное приложение. В несколько кликов пользователь сможет запланировать идеальный визит на Выставку и получить яркие впечатления здесь и сейчас.

Умные алгоритмы системы в считаные секунды подстроятся под заданные интересы и помогут выбрать из всего многообразия мероприятий и локаций ВДНХ самые подходящие для каждого конкретного гостя. Приложение подскажет, куда непременно стоит пойти настоящим киноманам или заядлым спортсменам, ценителям музыки и искусства, любителям активного отдыха или гастрономическим туристам.

Юбилей ВДНХ

С 1 по 4 августа Главная выставка страны масштабно отметила 85-летие, тема дня рождения — «Вдохновляя поколения». Праздничные мероприятия на ВДНХ посетил 1 миллион человек. Для них провели около 100 активностей: яркие шоу, концерты, экскурсии, турниры и мастер-классы.

1 августа, в день 85-летнего юбилея Главной выставки страны, мэр Москвы Сергей Собянин поздравил сотрудников ВДНХ с ее 85-летием и вручил коллективу Выставки государственную награду ― орден Почета ― по поручению президента РФ Владимира Путина.

В рамках празднования юбилея Главной выставки страны Сергей Собянин также принял участие в церемонии, посвященной началу строительства конгрессно-выставочного центра ВДНХ ЭКСПО.

Возле строения № 230 на Ялтинском участке в честь юбилея Выставки открылось мозаичное панно ― совместный проект ВДНХ и «МШМ Московская школа мозаики». В его наборе смогли поучаствовать не только опытные мастера, но и горожане. Концепцию мозаичного панно определили участники проекта «Активный гражданин». Горожане выбирали из трех работ, поданных на конкурс молодых художников-монументалистов в возрасте от 18 до 35 лет. Победителем стал Эдуард Мишкин, предложивший сделать главным героем панно мальчика, запускающего воздушного змея в небо: образ символизирует безграничные возможности и креативный потенциал молодежи.

В легендарном павильоне «Рабочий и колхозница» в рамках празднования дня рождения Выставки открылась юбилейная мультимедийная экспозиция «ВДНХ: ГОРОД МЕЧТЫ. 85 лет главному месту событий». Посетители выставки могут ощутить себя путешественниками во времени, окунуться в разные исторические эпохи, познакомиться со всеми этапами развития знакового пространства Москвы. Экспозиция охватывает основные этапы развития Выставки. В двух залах зритель знакомится с историей ВДНХ сквозь призму художественных фильмов и редких архивных кадров, сделанных на ее территории в разные годы. Кроме того, экспозиция рассказывает о легендарном кинотеатре «Круговая кинопанорама», созданном советскими инженерами еще в середине прошлого века. Финальной точкой путешествия по историческим эпохам является зал «Новая эра», где зрители могут узнать об основных преобразованиях на Главной выставке страны за последние десять лет.

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