Реставрацию «Кафе «Лето» на ВДНХ планируют завершить в начале 2026 года

кафе лето - вднх
Фото © пресс-служба ВДНХ

Масштабную реставрацию «Кафе «Лето» (бывшая «Чайная») (строение № 518) планируют завершить в первом квартале 2026 года. Об этом сообщил журналистам заместитель генерального директора ВДНХ — директор департамента капитального ремонта и строительства Александр Тарасов. Уникальное историческое здание было построено в 1954 году по проекту известного архитектора Леонида Мариновского, оно является объектом культурного наследия федерального значения. Совсем скоро уникальное здание будет возрождено.

«Здание является объектом культурного наследия федерального значения. Специалисты уже выполнили здесь основной объем работ по конструктиву, приведена в исторический вид кровля здания. В настоящее время завершаются работы по реставрации деревянного декора фасадов, ведется восстановление живописи на деревянном потолке открытых террас, живопись по штукатурному слою на главном фасаде уже восстановлена. На балконе ведется укладка метлахской плитки», — сообщил Александр Тарасов.

Кафе «Лето» — одно из четырех строений на ВДНХ, где есть элементы резного декора на фронтонах. Еще одной особенностью здания является просторная открытая веранда и боковые галереи второго яруса, которые делают его облик легким и воздушным, несмотря на большую площадь.

На данный момент уже выполнена реставрация лепного и штукатурного декора фасадов и воссоздание черепичной кровли. Проведена замена деревянных оконных блоков. Ведется реставрация и воссоздание дверей. Мастера вернули первоначальный уровень пола первого этажа, веранды, галереи и парадной лестницы.

В интерьерах завершена реставрация декора обеденного зала. Также в мастерской реставрируют две люстры, которые когда-то украшали этот зал. Люстры со стеклянными плафонами, похожими на бутоны с металлическими «стеблями», и множеством хрустальных подвесок-капель хорошо сохранились. Их реставрация находится на завершающем этапе.

«Кафе «Лето» (строение №518, бывшая «Чайная»)», объект культурного наследия федерального значения, расположено позади павильона «Космос». С его террасы открывается эффектный вид на монументальную скульптуру «Боец с быком». Каждый декоративный элемент кафе тщательно продуман: деревянный декор перекликается с резьбой на павильоне «Карелия».

Кафе было возведено в 1954 году по проекту архитектора Леонида Мариновского. Оно заменило стоявшее на этом месте кафе, построенное в 1939 году (архитектор Анатолий Жуков), а уже позднее здесь был открыт ресторан «Астория».

