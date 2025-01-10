Новогодние праздники жители России посвятили чтению

В первые дни после долгих праздников хочется оглянуться и посмотреть, чему их посвятили жители России. Литературная платформа независимых авторов «Литнет» рассказывает, как во время зимнего отдыха изменилось количество прочтений и покупок книг, каким жанрам читатели отдали предпочтение и в каких городах читали больше всего.
В сравнительный анализ вошел праздничный период с 30 декабря 2024 года по 8 января 2025 года и последняя рабочая декада 2024 года — с 20 по 29 декабря.
Актуальные цифры:
- 10% — рост прочтений в новогодние праздники;
- 20% — рост покупок книг в праздничные дни;
- Кемерово, Омск и Пермь в новогодние праздники читали заметно больше, чем в обычные дни;
- Москва, Иркутск и Челябинск в зимние каникулы читали меньше, чем в будние дни;
- активный старт чтения сдвинулся с 6:00 на 9:00.
Новогодние праздники
Как всегда, с удовольствием наблюдаем, что жители нашей страны читают больше во время длинных новогодних каникул. Прочтения выросли на 10%. Покупки книг выросли на 20%.
Самые популярные истории в зимние праздники, показавшие наибольший рост:
- Исторический роман;
- Исторический детектив;
- Киберпанк;
- Мистика/ужасы;
- Криминальный триллер;
- Исторический любовный роман;
- Полицейский детектив;
- Космическая фантастика;
- Короткий любовный роман;
- Юмористическая фантастика.
Бесспорным лидером среди всех поджанров стал исторический роман: его прочтения в новогодние праздники выросли почти в три раза. На втором месте по популярности — исторический детектив: его читали в два раза больше, чем в будние дни.
За ними по популярности идут жанры киберпанка, мистики/ужасов и криминального триллера. Их прочтения увеличились больше чем в два раза в зимние выходные.
Замыкают список исторический любовный роман, полицейский детектив и поджанры фантастики: прочтения книг в этих сегментах также выросли почти в два раза.
Анастасия Тугова, литературный редактор «Литнета»: «Мы обратили внимание, что в топе самых популярных поджанров у нас оказались три, имеющие отношение к истории: исторический роман, детектив и любовно-исторический роман. Исторический роман показал отличный рост: прочтения в праздники увеличились почти в три раза. В длинные новогодние каникулы людям хотелось окунуться в атмосферу прошлого, почувствовать себя частью реальной или альтернативной истории.
Интересно, что в тройке самых популярных жанров оказался киберпанк — антиутопический мир будущего, где победили информационные технологии и искусственный интеллект. Его популярность в праздники тоже резко увеличилась больше чем в два раза. Также зимние каникулы в два раза прибавили любителей пощекотать себе нервы. Они читали мистику/ужасы, криминальный триллер и полицейский детектив».
Праздничный распорядок дня и чтение
Интересно, что при общем увеличении прочтений на четверть во время новогодних каникул изменилось и расписание чтения. Россияне высыпались во время праздников. И если в будние дни начало основного чтения мы отмечаем в 6:00 — перед началом рабочего дня, то во время праздников оно передвинулось с 9:00 до 10:00. А дальше жители России активнее приступали к чтению, читали весь день до 23:00–24:00.
Самые читающие города в новогодние праздники:
- Кемерово;
- Омск;
- Пермь;
- Тула;
- Пенза;
- Брянск;
- Липецк;
- Санкт-Петербург;
- Краснодар;
- Саратов.
Увеличение чтения отмечено во многих городах в сравнении с периодом до праздников. Абсолютным лидером, который увеличил чтение в новогодние праздники, стало Кемерово. Важно также отметить те города, которые не вошли в топ-10, но по цифрам практически сравнялись с теми, что оказались в топе. В число самых читающих на новогодних праздниках городов также можно включить Ростов-на-Дону, Казань, Тверь, Барнаул, Оренбург, Калугу, Киров и Тюмень.
Необходимо отметить, что городами, которые немного снизили количество прочтений в новогодние праздники по сравнению с обычными рабочими днями, стали Иркутск, Челябинск, Ижевск, Москва и Ярославль.
Планирование чтения
Хочется сказать, что новогодние праздники дают возможность людям уделить больше времени планированию. Во время долгих выходных количество добавлений книг в свои библиотеки увеличилось на 15% по сравнению с рабочими днями. Люди составляли себе планы по чтению на будущее.