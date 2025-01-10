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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Новогодние праздники жители России посвятили чтению

editor
By editor
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книги

В первые дни после долгих праздников хочется оглянуться и посмотреть, чему их посвятили жители России. Литературная платформа независимых авторов «Литнет» рассказывает, как во время зимнего отдыха изменилось количество прочтений и покупок книг, каким жанрам читатели отдали предпочтение и в каких городах читали больше всего.

В сравнительный анализ вошел праздничный период с 30 декабря 2024 года по 8 января 2025 года и последняя рабочая декада 2024 года — с 20 по 29 декабря.

Актуальные цифры:

  • 10% — рост прочтений в новогодние праздники;
  • 20% — рост покупок книг в праздничные дни;
  • Кемерово, Омск и Пермь в новогодние праздники читали заметно больше, чем в обычные дни;
  • Москва, Иркутск и Челябинск в зимние каникулы читали меньше, чем в будние дни;
  • активный старт чтения сдвинулся с 6:00 на 9:00.

Новогодние праздники

Как всегда, с удовольствием наблюдаем, что жители нашей страны читают больше во время длинных новогодних каникул. Прочтения выросли на 10%. Покупки книг выросли на 20%.

Самые популярные истории в зимние праздники, показавшие наибольший рост:

  • Исторический роман;
  • Исторический детектив;
  • Киберпанк;
  • Мистика/ужасы;
  • Криминальный триллер;
  • Исторический любовный роман;
  • Полицейский детектив;
  • Космическая фантастика;
  • Короткий любовный роман;
  • Юмористическая фантастика.

Бесспорным лидером среди всех поджанров стал исторический роман: его прочтения в новогодние праздники выросли почти в три раза. На втором месте по популярности — исторический детектив: его читали в два раза больше, чем в будние дни.

За ними по популярности идут жанры киберпанка, мистики/ужасов и криминального триллера. Их прочтения увеличились больше чем в два раза в зимние выходные.

Замыкают список исторический любовный роман, полицейский детектив и поджанры фантастики: прочтения книг в этих сегментах также выросли почти в два раза.

Анастасия Тугова, литературный редактор «Литнета»: «Мы обратили внимание, что в топе самых популярных поджанров у нас оказались три, имеющие отношение к истории: исторический роман, детектив и любовно-исторический роман. Исторический роман показал отличный рост: прочтения в праздники увеличились почти в три раза. В длинные новогодние каникулы людям хотелось окунуться в атмосферу прошлого, почувствовать себя частью реальной или альтернативной истории.

Интересно, что в тройке самых популярных жанров оказался киберпанк — антиутопический мир будущего, где победили информационные технологии и искусственный интеллект. Его популярность в праздники тоже резко увеличилась больше чем в два раза. Также зимние каникулы в два раза прибавили любителей пощекотать себе нервы. Они читали мистику/ужасы, криминальный триллер и полицейский детектив».

Праздничный распорядок дня и чтение

Интересно, что при общем увеличении прочтений на четверть во время новогодних каникул изменилось и расписание чтения. Россияне высыпались во время праздников. И если в будние дни начало основного чтения мы отмечаем в 6:00 — перед началом рабочего дня, то во время праздников оно передвинулось с 9:00 до 10:00. А дальше жители России активнее приступали к чтению, читали весь день до 23:00–24:00.

Самые читающие города в новогодние праздники:

  • Кемерово;
  • Омск;
  • Пермь;
  • Тула;
  • Пенза;
  • Брянск;
  • Липецк;
  • Санкт-Петербург;
  • Краснодар;
  • Саратов.

Увеличение чтения отмечено во многих городах в сравнении с периодом до праздников. Абсолютным лидером, который увеличил чтение в новогодние праздники, стало Кемерово. Важно также отметить те города, которые не вошли в топ-10, но по цифрам практически сравнялись с теми, что оказались в топе. В число самых читающих на новогодних праздниках городов также можно включить Ростов-на-Дону, Казань, Тверь, Барнаул, Оренбург, Калугу, Киров и Тюмень.

Необходимо отметить, что городами, которые немного снизили количество прочтений в новогодние праздники по сравнению с обычными рабочими днями, стали Иркутск, Челябинск, Ижевск, Москва и Ярославль.

Планирование чтения

Хочется сказать, что новогодние праздники дают возможность людям уделить больше времени планированию. Во время долгих выходных количество добавлений книг в свои библиотеки увеличилось на 15% по сравнению с рабочими днями. Люди составляли себе планы по чтению на будущее.

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