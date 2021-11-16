К АПКиТ присоединилась компания «ТРОМЕДИА»

В состав Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ), которая сегодня объединяет крупнейшие российские кинокомпании, в совокупности производящие более 60% всего отечественного аудиовизуального контента, вошла компания «ТРОМЕДИА», основанная в 2019 году.

«ТРОМЕДИА» является студией полного цикла, занимающаяся продюсированием, разработкой, производством и продвижением полнометражных, телевизионных, документальных фильмов, ТВ- шоу и программ. Основатели компании – российские теле- и кинопродюсеры, с более чем двадцатилетним опытом работы в теле- и кинопроизводстве – Роман Елистратов и Олег Бланк.

За их плечами тысячи часов произведенного рейтингового теле- и киноконтента для основных федеральных каналов. Многие проекты отмечены профессиональными наградами и успешно транслировались не только на отечественных экранах, но и за рубежом.

За два года существования кинокомпания «ТРОМЕДИА», совместно с телеканалом НТВ, произвела ряд успешных проектов, таких как «Алеша» (доля 8.1%), «Дед Морозов» (доля 15.2%), «Топор.1943» (доля 17.5%). Фильм «Дед Морозов», созданный с «Киностудией КИТ», стал лидером вечернего прайма среди всех российских телевизионных каналов, а исполнитель главной роли Аристарх Ливанов номинирован на лучшую мужскую роль в 49-ой Международной премии Emmy.

«От Ассоциации продюсеров кино и телевидения мы ожидаем развития и укрепления своего имиджа, лоббирования проектов, информированности, участия в законотворчестве киноиндустрии», – отметил генеральный директор кинокомпании «ТРОМЕДИА» Роман Елистратов.

«Уверенны, что вступление в АПКиТ предоставит нам возможность для роста и развития наших профессиональных знаний и навыков, что, несомненно, поспособствует созданию наилучших проектов в отечественном и глобальном кинопроизводстве», – добавил генеральный продюсер кинокомпании «ТРОМЕДИА» Олег Бланк.

«Несмотря на то, что студия основана несколько лет назад, уже сейчас у нее в производстве находится около десяти проектов. От лица Ассоциации продюсеров приветствую «ТРОМЕДИА» со вступлением в наши ряды. Безусловно, опыт каждого нового игрока рынка обогащает и привносит свои плоды в наше общее дело», – прокомментировал Сергей Сельянов, председатель Правления Ассоциации продюсеров, глава Кинокомпании СТВ.

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