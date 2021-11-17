Новогодняя комедия для семейного просмотра «Здравствуй, дедушка Мороз» выходит в прокат

9 декабря 2021 года в широкий прокат выходит семейная новогодняя комедия «Здравствуй, дедушка Мороз» с участием Виктора Логинова и Юрия Гальцева. Этот добрый и веселый фильм молодого режиссера Наталии Ахметовой — Калёновой продолжает лучшие традиции новогоднего кино, в котором непременно случаются чудеса. Московская премьера ленты пройдет 1 декабря в кинозале «Победа» (Абельмановская, 17а, метро Пролетарская). Сбор гостей в 18.00, начало показа в 19.00.
Главный герой картины маленький Саша мечтает вновь увидеть отца, который, по словам матери, отправился в длительную командировку. Однако на самом деле исчезновение его отца – дело рук коррумпированного мэра города. Исполнить мечту Саша просит главного новогоднего волшебника — Деда Мороза.
Для режиссера Наталии Ахметовой-Калёновой это первая полнометражная работа:
– Для меня, как для режиссера, на этом проекте было много удач: прежде всего — дружная команда, каждый участник которой старался сделать не только свою работу, но и помочь остальным, и много счастливых совпадений, благодаря которым мы смогли провести съемки в самый разгар карантина… Представляете, после отъезда нашей киногруппы из Гатчины, где мы снимали все уличные сцены, на главной площади упала новогодняя елка. Ну и конечно самая большая моя удача — это актёрский ансамбль. Мы проводили длительные пробы, и в итоге все исполнители идеально сыграли своих персонажей, сделав их яркими и забавными.
Главная роль досталась обаятельному и непосредственному Роману Петрову. Юный актер уже успел сняться в пяти картинах, среди которых «Выбирай себя», «Олег», «Спасская».
«Мне очень нравится сниматься в кино, потому что там все время происходят необычные моменты. Например, была сцена, когда мы очень хотели попасть в архив, меня Дед Мороз оставил в ТЮЗе, но я все-таки пошел за ним, потому что мне тоже интересно, что там будет», — рассказывает Роман Петров.
Роль Деда Мороза исполнил знаменитый актер и телеведущий Виктор Логинов («Счастливы вместе», «Универ», «Дружба народов», «Подкидыш»). Его герой – столичный журналист, который приехал в родной город, чтобы сделать репортаж об актерах-аниматорах, которые работают в новогодние праздники, и участвует в их представлениях в костюме Деда Мороза.
«Для меня это первая главная роль в полном метре, никогда такого не было! Я влюбился в этот проект, прочитав несколько страниц сценария. Я сразу понял: «Это то, что я бы хотел сам посмотреть», Это фильм, где добро побеждает зло, причем без страшных монстров и без супергероев. Несправедливость побеждена простыми добрыми людьми, и частичка добра осталась в сердце каждого из участников наших съемок», — делится впечатлениями Виктор Логинов.
Образ мэра вымышленного города воплотил заслуженный артист России, пародист Юрий Гальцев. Он признается, что часто и охотно снимается в картинах молодых кинематографистов:
«Я у очень многих начинающих режиссеров снимался просто так, мне это приятно. Это всегда трепетное отношение к первому фильму, первой работе, группа по-другому работает».
Блестящие актерские работы, увлекательный сюжет с самыми неожиданными поворотами, забавные трюки и хорошая порция юмора – у фильма «Здравствуй, дедушка Мороз» есть все составляющие классической новогодней комедии, чтобы зрители смогли погрузиться в зимнюю сказку и «подзарядиться» хорошим настроением в преддверии праздников.
Фильм снят при поддержке Министерства культуры РФ. Съемки проводились на камеру Canon.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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