В Москве пройдет первый в России международный онлайн-кинофестиваль Patriki Film Festival

Patriki Film Festival станет первым международным онлайн-кинофестивалем в России c конкурсной программой. Председателем жюри станет американский кинорежиссёр, сценарист и продюсер, лауреат премии «Золотой лев» Венецианского кинофестиваля Даррен Аронофски.

Четвертый Patriki Film Festival пройдет в Москве летом 2022 года. На фестивале состоятся премьерные показы фильмов и сериалов российского и зарубежного производства. Все работы участников будут доступны для свободного онлайн-просмотра в течение всего времени проведения фестиваля. Мероприятие будет включать несколько конкурсных программ, паблик-токи с артистами, режиссерами и продюсерами, благотворительные, торжественные и дружеские мероприятия.

«Я был очень рад откликнуться на приглашение возглавить жюри Patriki Film Festival в 2022 году. Фестиваль призывает авторов со всего мира присылать свои конкурсные работы, чтобы побороться за главную премию «Гран-при». Жюри конкурса отсмотрит все работы и выберет победителя летом 2022 года», — говорит Даррен Аронофски. — Удивите нас своей оригинальностью и авторским взглядом!».

В шорт-лист конкурсной программы Patriki Film Festival войдут 7 фильмов, из которых будет выбран обладатель главной награды. Отправить заявку можно с 20 декабря, в конкурсе могут принять участие фильмы любого хронометража с ярким художественным высказыванием и свежим взглядом. Подробные условия можно найти на официальном сайте фестиваля.

Основатели фестиваля Марина Жигалова и Алексей Боков (на фото) профессионально связаны с киноиндустрией и имеют огромный продюсерский опыт:

Марина Жигалова — продюсер более десятка фильмов и сериалов, в том числе «Книга мастеров» (2009), «Последний богатырь» (2017), «Счастье — это…» (2015, 2019). Более 13 лет была бессменным руководителем российского офиса The Walt Disney Company, отвечала за развитие всех сегментов бизнеса и брендов компании на территории стран СНГ, Грузии и Монголии. Лауреат кинематографической премии «Золотой орел» (2019), являлась председателем жюри короткометражных фильмов 42-го Московского кинофестиваля, в разное время член жюри крупных фестивалей и телевизионных конкурсов.

Алексей Боков спродюсировал более десяти проектов в сфере культуры, среди которых художественный фильм «Весельчаки» (2009), документальный фильм «Крепость. История российского кризиса», который в 2021 получил ТЭФИ в номинации «Документальный фильм. Диджитал СМИ». Алексей также был генеральным продюсером международного кинофестиваля им. Андрея Тарковского «Зеркало» и фестиваля современной хореографии Context. Алексей возглавляет рекламное направление в группе компаний START — START ADS.

«В рамках четвертого Patriki Film Festival мы хотим уйти от существующей системы и предложить новый формат, который, по нашему мнению, гораздо больше соответствует современным трендам. Главное отличие нашего кинофестиваля в этот раз — это новый международный онлайн-формат. При этом фестиваль сохранит свое название, так как Патриаршие — это символ культурного и эмоционального духа Москвы, — рассказала сооснователь фестиваля Марина Жигалова. — Мы хотим расширить пространство, дать возможность большему количеству авторов из разных стран мира представить свои работы, показать новые жанры и форматы, поделиться своим уникальным художественным видением современного мира. Кроме того, мы создаем новую цифровую платформу, которая даст возможность любому человеку, из любой точки мира, в дни проведения фестиваля свободно посмотреть любой из представленных фильмов. Обычно фестивальные фильмы закрыты для широкой аудитории, а мы хотим изменить этот формат».

«Patriki Film Festival вырос из локального городского события в фестиваль международного масштаба. Новый онлайн-формат, который мы предлагаем — это возможность для авторов показать всему миру свое творчество, прекрасный шанс быть увиденным и услышанным из любой точки мира, — говорит Алесей Боков. — В этом смысле наш выбор Даррена Аронофски в качестве председателя жюри очень созвучен концепции фестиваля, который открывает широкие возможности для авторского художественного высказывания. Аронофски чувствует дух времени и, безусловно, обладает сильным именем, благодаря которому у участников конкурса есть шанс получить прямую путевку в Голливуд».

Генеральным информационным партнером фестиваля в 2022 году снова выступит медиахолдинг Independent Media, куда входят такие международные бренды, как Cosmopolitan, Harper’s Bazaar, Esquire, Robb Report, «Домашний очаг» (Good Housekeeping) и Grazia.

«Мы уже не первый год поддерживаем фестиваль Patriki Film Festival. Мы рады, что у аудитории брендов Independent Media, которая сегодня насчитывает более 80 млн пользователей, есть прекрасная возможность одними из первых знакомиться с фестивальными кинопремьерами, изучать авторские работы и узнавать про последние тренды в мире кино», — говорит Наталья Веснина, генеральный директор Independent Media.

В этом году одним из ключевых партнеров фестиваля станет START — группа компаний, ключевым бизнесом которой является одноименный видеосервис, работающий по всему миру и подаривший зрителям знаковые российские сериалы последних лет, среди которых «Содержанки», «Текст», «Бывшие» и «Вампиры средней полосы». Представитель START станет членом жюри фестиваля, а некоторые из участников смогут представить свои фильмы и сериалы зрителям START.

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