Актриса возвращается к роли Анны Штольман – на канале выходят три новых сезона сериала - «Анна и тайна ночи», «Анна и тайна теней» и «Анна и тайна ядов».

Первый сезон вышел на ТВЦ этой весной. Детектив с элементами мистики пришелся телезрителям по вкусу, а главная героиня не оставила равнодушными ни поклонников Лизы, ни любителей детективов.

Анна Миронова, приехавшая из Москвы в провинциальный Затонск присматривать за заболевшей бабушкой, так и остается в этом небольшом городке – обстоятельства не позволяют ей уехать. Сначала героиню задерживает внезапный приступ аппендицита, а затем – новые расследования, проводить которые ей помогает дар, который она унаследовала от бабушки – способность видеть и говорить с ушедшими в мир иной.

- Часто, умирая, люди уносят с собой тайны навсегда, и это очень осложняет восстановление справедливости, - говорит Арзамасова. – Я не буду рассказывать всего, что ждет мою героиню, иначе подведу зрителя, который за Анной наблюдает с интересом. Но совершенно точно будет много новых историй, в которых следственным органам невозможно было бы разобраться без ее знаний и уникальных способностей.

Анну актриса определяет просто - хороший человек. «Вот такое простое определение. Как-то в последнее время мы редко его употребляем. Она профессиональна, добра, неравнодушна к чужой боли, правдива. И, мне кажется, любому из нас был бы интересен человек, наделённый какими-то уникальными способностями. И особенно ценны люди, которые направляют свои таланты, силу, энергию на помощь другим людям», - добавляет Лиза.

Будет ли развиваться любовная линия между Анной и следователем Максимом Сумароковым, пока вопрос открытый. Сценарист Анна Рулевская замечает, что герои уже не могут отрицать, что их тянет друг к другу, но добавляет, что в прошлом Анны есть тень, которая сделает все возможное, чтобы помешать их сближению…

Новые эпизоды будут показаны 13, 14 и 15 декабря в 18.15.

Интересные факты:

У сериалов «Анна и тайна прошлого» и «Анна-детективъ» один сценарист – Анна Рулевская.

Съемки сериала, как и съемки «Анна-детектива», проходили в музее-заповеднике «Горки Ленинские».

Со своей «кинобабушкой» - актрисой Александрой Никифоровой, Арзамасова не знакома. Но признается, что ей было бы очень интересно с ней встретиться.

На вопрос, хотела ли бы она сама обладать какой-нибудь мистической способностью, Елизавета Арзамасова отвечает отрицательно. Но она уверена, что и без них в каждом человеке есть что-то особенное.

Это первая роль актрисы в детективном жанре. Арзамасова признается, что очень любит детективы, тем более окрашенные вуалью загадочного. «Считаю, что мне повезло поработать в таком материале», - говорит Лиза.

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