В столице завершился 4-й Международный фестиваль кино стран Содружества «Московская премьера»

Напомним, фестивальная программа проходила на разных площадках Москвы. В конкурсных программах, на специальных показах были представлены фильмы из Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, России, Таджикистана, Узбекистана. Мировые премьеры многих фильмов состоялись на крупнейших кинофестивалях Европы и Азии.

Призы распределились следующим образом. Специальным упоминанием жюри Федерации киноклубов России «за честный взгляд на мир подростка» был удостоен фильм «Схема» (Казахстан) режиссера Фархата Шарипова. Приз «Колючий взгляд» с формулировкой «За тесную связь и преемственность поколений» получила картина «Водный мальчик» режиссера Файзулло Файзова (Таджикистан). Приз Международного жюри киноведов и киножурналистов достался картине «Песни лета» режиссера Дмитрия Давыдова (Россия / Республика Саха – Якутия).

В конкурсе короткометражных фильмов специальными упоминаниями жюри удостоены фильмы «С собой» Никиты Сички (Россия), «У нас есть связь» Виктора Прокофьева (Россия), «Эмма» Мартина Матевосяна (Армения). Гран-при в конкурсе получила картина Дастана Мадалбекова «Сын своего отца» (Кыргызстан). В конкурсе полнометражных фильмов специальным упоминанием жюри «За поиск новых форм киноязыка» отмечена картина «Песни лета» Дмитрия Давыдова, призом за лучшую женскую роль награждена Ситора Фармонова («Тенгиз», Узбекистан/Каракалпакстан), призом за лучшую мужскую – Мехроджиддин Сафар («Водный мальчик», Таджикистан). Спецприз получил фильм «1000 грёз» Эмиля Гузаирова (Кыргызстан), гран-при – «Поэт» Дарежана Омирбаева (Казахстан).

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