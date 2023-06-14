К фантастическому фильму «Сквозь Время» представили финальный трейлер

В преддверии выхода фантастического экшена «Сквозь Время» – выходит на широкий экран 15 июня, «НМГ Кинопрокат» и KD Studios представили новый трейлер к фильму, а также рассказали интересные факты со съемочного процесса:

Сюжет

В ходе испытаний сверхскоростного самолета на новом источнике энергии изобретатель и бизнесмен Итан Блэйк и его брат Джейкоб оказываются на острове, который не значится на картах. Там они сталкиваются с таинственным туманом, в котором существует одновременно и прошлое, и будущее. Итану предстоит встретить своего отца, найти настоящую любовь и разгадать загадку острова, чтобы предотвратить грядущую катастрофу.

Интересные факты

Для съемок фильма были возведены две масштабные декорации. Натурная декорация научного городка на острове занимала площадь более 50 тыс. кв. метров. Декорация подземного бункера с ТАУ-двигателем площадью более 2 тыс. кв. метров была построена в съемочном павильоне.

Все декорации для фильма создавались в трех вариантах – в состоянии «настоящего», а также будущего и прошлого.

Название проекта «ТАУ» - отсылка к обозначению переменной времени в физике и астрономии.

На роль Тины Морозовой пробовалась модель и актриса Саша Лусс.

Подготовка к съемкам велась в период пандемии. Актриса Софья Присс, сыгравшая Тину Морозову, прошла пробы на роль по видеозвонку.

Персонаж Роб изначально был придуман под актера Андрея Жигалова, который снимался в фильме «Облако-рай» (1980). Это одна из любимых картин детства режиссера Александра Богуславского.

Съемочный образ Роба создавался художниками и реквизиторами в течение месяца. Было разработано несколько различных вариантов, не все из которых вошли в фильм.

Егор Корешков, исполнивший роль Джейкоба Блэйка, сам придумал для этого персонажа необычный образ, который разительно контрастирует с теми образами, в которых зрители привыкли его видеть.

Автомобиль Итана – Mercedes Benz 280 SL. Такой же моделью владели (владеют) Джон Леннон, Софи Лорен, Джон Траволта, Кейт Мосс и др.

Стена за ТАУ-двигателем была выложена мозаичным панно, которыми было принято украшать интерьеры учреждений в Советском Союзе. Эта мозаика собиралась вручную.

Для фильма студией компьютерной графики CJ VFX было разработано несколько различных моделей боевой техники будущего. Особенность показанной в фильме футуристичной боевой техники в проектировке ее корпуса. Он состоит из пластин в виде чешуек, которые двигаются, поворачиваются и меняют угол наклона, отражая попадающие пули и снаряды. Поэтому такую технику сложнее повредить или уничтожить.

По сюжету герои сталкиваются с туманами, приносящими события, которые происходили в этом же месте в прошлом или произойдут в будущем. Туманы были созданы при помощи компьютерной графики. Создание кадров с туманами было одной из самых сложных задач в разработке. Для добавления тумана в любой кадр, даже самый короткий, приходилось воссоздавать всю снятую сцену в виде 3D-модели: ландшафты, людей и весь реквизит вплоть до мельчайших деталей. Это требовалось для того, чтобы туман правильно реагировал на движение объектов, стелился по земле и обволакивал предметы – как если бы это был реальный туман. Специалистам по CG пришлось учитывать в модели тумана множество параметров: плотность, высоту, правильное направление движения в каждом кадре. Кроме того, в туман интегрировались и световые эффекты – разряды молний, вспышки выстрелов, свет ламп, что создавало дополнительные сложности.

Дизайн футуристического самолета, работающего на новом источнике энергии, вдохновлен концептами самолетов с обратной стреловидностью крыла. Такое устройство крыльев повышает аэродинамическую эффективность и управляемость, однако модели подобных самолетов трудно реализовать из-за ряда сопутствующих технических проблем.

Для разработки полностью компьютерных (full-CG) кадров с видами острова были созданы огромные библиотеки фотограмметрии, чтобы использовать реальные ландшафты для воссоздания копии в 3D.

Виктор Добронравов и Егор Корешков самостоятельно исполнили все трюковые сцены в фильме, отказавшись от дублеров. Трюковые сцены включали в том числе довольно опасные пробежки по заранее проложенной траектории между взрывами с использованием мощных пиротехнических «посадок» и пылающих декораций.

Во время сцены в летнем кинотеатре на экране демонстрируется фильм Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» - сцена погони по стенам Кремля.

Танец в фильме – под вальс композитора Евгения Доги из фильма «Мой ласковый и нежный зверь». Это произведение называют самым известным в мире кино-вальсом.

Рабочее название фильма – «Неведомое». В первоначальной версии сценария группа героев отправлялась в загадочно возникшую аномальную зону, постепенно выясняя, что причиной аномалий является сбой во времени.

В ролях

Виктор Добронравов (Итан Блейк), Соня Присс (Тина Морозова), Егор Корешков (Джейкоб Блейк), Егор Бероев (Генри Блейк), Дэниэл Барнс (Райан), Никита Тарасов (Тед), Валерия Шкирандо (Ева), Андрей Жигалов (Роб), Платон Алексеев (Джейкоб в детстве), Мирослав Аксёнов (Итан в детстве), Кристина Кукас (Кейт), Севастьян Бугаев (Роб в детстве), Александр Воробьев (офицер КГБ), Анна Лориан (жена Генри Блейка).

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