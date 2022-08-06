Классика с доставкой к дому: в подмосковных дворах теперь играют спектакли  

Почти 500 зрителей – жителей кварталов «Люберцы» и «Спутник» собрались на первые спектакли проекта «Театр на районе» — совместной программы девелопера «Самолет» и Театра Села.

Театральное представление прямо во дворе дома – это нестандартный для многих театральный формат, который, однако, пришелся по вкусу всем, от самых юных зрителей до их бабушек и дедушек. На представлении в ЖК «Люберцы» был полный аншлаг, посмотреть спектакль пришли более 300 человек. Перед аудиторией выступили профессиональные актеры, продемонстрировав широкую палитру театральных жанров от комедии и сатиры до трагедии, а также оригинальные костюмы и грим. Как принято в настоящем театральном буфете, но с добрососедским колоритом, публика угощалась теплым чаем и баранками.

Помимо необычной локации, – у собственного дома, зрители вовлекались в игру актеров и погружались в атмосферу разворачивающегося действия, благодаря иммерсивному формату спектакля. Иммерсивный театр – это одна из форм современного интерактивного театра, его главная черта – это отсутствие классической сцены, что помогает установить максимально близкий контакт между зрителями и актерами театра, прочувствовать настроение и погрузиться в фантазийный театральный мир. Сейчас трудно удивить чем-либо жителей новостроек, развлекательно-досуговая инфраструктура в современных жилых комплексах достаточно разнообразна: строятся тематические плейхабы, пространство зонируется под активный и спокойный отдых, создаются необычные детские площадки, устанавливаются фонтаны и другие элементы для развлечения и отдыха жителей всех возрастов и интересов. Еще один тренд последнего времени – спрос на общественные пространства, где жители могли бы собираться и решать насущные проблемы, общаться, играть в игры, проводить мастер-классы, развивающие программы. История совместных просмотров представлений уличного театра органично вписывается в этот тренд. Люди хотят узнавать друг друга, проводить время вместе с соседями, развиваться, и все это – не выезжая далеко от дома.

«Совместно с Театром Села мы провели два показа спектакля «Липовый Гоголь» — это постановка по известной повести «Как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». Представление для всей семьи на стыке музыкальных жанров, где зрители являются активными участниками соседских взаимоотношений. Уникальность проекта в том, что мы показали театральные представления прямо во дворах жилых комплексов, зрителями могли стать все желающие. В комплексе «Спутник» для таких представлений есть амфитеатр, который органично вписан в пространство двора, — прокомментировала руководитель направления устойчивого развития группы «Самолет» Кира Смирнова. — Нам важно развитие культурной составляющей и соответствующей инфраструктуры в жилых комплексах, поэтому мы планируем развивать этот тренд и продолжать театральные показы».

«Основная наша задача – сделать театр доступным для всех. Еще со времен глубокой древности театр объединял людей. Сегодня мы видим, как спектакли повышают гормон счастья, делают жизнь жителей ЖК более интересной, ведь артисты выступают прямо во дворе! Но самое поразительное с каким интересом и азартом дети наравне с родителями смотрят классику», – отметил основатель Театра Села Глеб Данилов.

Театр Села — это некоммерческий проект, чья миссия — создать условия для развития негосударственного театрального искусства в малых населенных пунктах России. Сейчас проект является первым негосударственным театром в стране. Основателем театра является Глеб Данилов.

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