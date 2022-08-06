«Зачарованный сад» Людмилы Чарской представили в Доме музеев на ВДНХ

3 августа в Доме музеев на ВДНХ при поддержке галереи Rarita состоялось открытие персональной выставки Людмилы Чарской «Зачарованный сад», на которой художница представила более 20 своих новых работ, созданных в этом году и нигде ранее не экспонировавшихся.

Картины объединены общей темой: цветы. Интересно, что все работы выполнены с использованием мощных мазков, в манере, позволяющей проследить переход от реализма к экспрессии, далее к абстракции, и от абстракции к декоративности. Такое подход к изображению цветов художница использует впервые.

Выставка «Зачарованный сад» – это призыв к размышлениям о замысле Творца, гармонии, о смысле красоты. В каждой работе – пульсация жизни: создаётся впечатление, что цветы появляются и расцветают, образуя свой особый мир, напоминающий райский сад, Эдем.

По словам Людмилы Чарской, цветочная тема – одна из самых популярных в истории искусства, и дело тут не только в её кажущейся простоте. С давних времен флюрографика, или язык цветов, служил для раскрытия разных, даже острых и провокативных проблем. Она же пишет только позитивное, успокаивающее, дающее надежду.

«Выставка «Зачарованный сад» – это приглашение отвлечься от повседневности, и вспомнив о том, что цветок – одно из самых прекрасных творений Божиих, предаться чистым и возвышенным мыслям. Согласно Библии, цветы Бог сотворил в третий день создания мира — прежде, чем «сияние солнца, свет луны и расположение звёзд». Встреча с каждым цветком – чудо», – говорит художница.

Выставку дополняют живые цветочные композиции художника-нейрофлориста Татьяны Сорокиной, что только способствует настоящему превращению пространства Дома музеев в зачарованный сад, позволяя получать ещё большее эстетическое удовольствие от просмотра картин.

Выставка продлится до 30 августа 2022 года.

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