К премьере новогоднего мюзикла «Чебурашка. Ушастые Елки» выпустили цифровой альбом

К новогодним праздникам всех поклонников Чебурашки ждут целых два сюрприза: продюсерская компания «Наше Шоу» совместно с популярным музыкантом Сергеем Жуковым выпустили альбом саундтреков шоу-мюзикла «Чебурашка», приуроченный к премьере новогодней версии постановки «Чебурашка. Ушастые Елки». Теперь любимые композиции из популярного мюзикла о маленьком пушистом герое можно услышать за пределами театральной сцены − на всех стриминговых музыкальных платформах.

Главный российский хитмейкер Сергей Жуков в качестве музыкального продюсера грандиозной постановки сочинил более 10 композиций. В альбом вошли сольные композиции Гены, Шапокляк («Королева мира», «Танго Шапокляк»), Гриши («Шах и мат»), технологичного робота Чебуратора («Дай подарок») и самого Чебурашки («Апельсины», «Я так одинок»).

«Для меня очень почетно написать музыку для такого проекта, который рассчитан на семейного зрителя. Музыка для «Чебурашки» рождалась внутри моей семьи. Прихожу домой из студии и говорю: «Сегодня сочинял песню про Шапокляк». И мы всей семьей слушаем, а потом каждый высказывает свое мнение и подсказывает. Получается идеальная фокус-группа для семейного шоу. Так что в «Чебурашке» есть песни, которые помогли сочинить мои дети. Я надеюсь, что подобных постановок в нашей стране будет все больше и больше, но на данный момент «Чебурашка» − первое и единственное в стране семейное шоу такого масштаба и качества», − поделился Сергей Жуков.