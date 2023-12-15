Смешарики и группа «Эпидемия» выпустили кавер на песню «Короля и Шута»

Пауэр-метал-группа «Эпидемия» и создатели анимационного проекта «Смешарики» представили своё прочтение песни «Лесник», созданной легендарной панк-рок группой «Король и Шут». В новой версии фэнтези-страшилки роль сказочного Лесника примерил на себя Пин – самый изобретательный персонаж из «Смешариков». Как и в оригинале, уставший путник попадает в хижину, где его встречает необычный гость с узнаваемым поклонниками анимационной франшизы акцентом. Кстати, партию Пина в треке исполняет тот же актёр дубляжа, что и в сериале – Михаил Черняк. Добродушный хозяин принимает гостя, угощает пломбиром, а дальше, как это частенько бывает в сказках – путника ждут тёмные тропы, страшный лес и встреча с пугающим изобретением круглого механика.

Творческая коллаборация такого рода случается довольно редко, особенно в жанре тяжелой музыки.

Лидер и основатель группы «Эпидемия» Юрий Мелисов так прокомментировал событие:

«Предложение поучаствовать в этом проекте стало для нас одновременно неожиданным и приятным. Культовый мультсериал "Смешарики" и легендарный хит "Лесник" в единой коллаборации - просто невообразимо круто! Осталось только добавить стиль и фирменное звучание "Эпидемии", что мы и сделали».

Сам автор слов «Лесника» и лидер группы КняzZ Андрей Князев тепло принял подобную коллаборацию. Стоит отметить, что ГК «Рики» уже не первый год активно сотрудничает с исполнителем. Так, в 2022м Андрей Князев вместе Хелависой исполнили песню к полнометражному анимационному фильму «Финник», которая звучит на финальных титрах картины. А осенью 2023 года в широкий прокат вышел киноальманах «Смешарики снимают кино», для которого Андрей Князев спел песню «Таверна» (эпизод «Героические хроники героев»).



Комментирует новость музыкальный продюсер ГК «Рики» Олег Трояновский:

«Смешарики уже везде были и везде плавали, конечно. Но рока в их репертуаре почти не было. Мы решили этот пробел восполнить. Самый главный рокер в Смешариках это, конечно же Пин. Ведь именно у Пина уже была пародия на трек группы Rammstein – Du Hast. Здесь Пину нужно было определиться с основным вокалистом. Перед Новым годом хотелось воссоздать магию и атмосферу “страшной сказки”. Не долго думая, Пин решил позвонить группе “Эпидемия” и ребята согласились с тем, что это 100%-ное попадание в настроение, загорелись идеей сделать что-то со Смешариками и поддержали проект. С невероятно трепетным отношением к оригиналу было принято решение взяться за легендарного "Лесника". Так родилась история про Путника, Пингвина и Железную няню».