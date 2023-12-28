Около 2,5 тысяч раритетов пополнили фонды Музея Победы за год

Около 2,5 тыс. экспонатов пополнили фонды Музея Победы в 2023 году. Это документы, письма, фотографии, личные вещи героев Великой Отечественной войны и другие предметы. Всего же в фондах музея хранится более 380 тыс. предметов.

«Ежегодно фонды нашего музея пополняются сотнями экспонатов, которые нам передают родственники участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Количество предметов, которые приносят на вечное хранение в музей выросло за последние годы. Так, например, в 2019 году фондовые коллекции пополнили более 700 раритетов, в 2021 – около тысячи, а в 2022 и 2023 – уже намного больше двух тысяч», - отметила главный хранитель Музея Победы Наталия Засковец.

Всего в 2023 году собрание музея пополнилось 271 фронтовым письмом, 697 газетами, 271 фотографией, 246 наградами и 233 наградными документами к ним, 149 предметами быта середины ХХ века и другими реликвиями.

Среди значимых пополнений этого года - коллекция личных вещей и наград участника Великой Отечественной войны, почетного гражданина Москвы генерал-полковника Бориса Павловича Уткина. 89 предметов передала вдова ветерана Валентина Новожилова. Основную часть реликвий составляют награды и документы к ним, в том числе три ордена Красной Звезды: 1943, 1956 и 1974 годов.

Значительно выросла и коллекция фотоматериалов. Так, в фонды Музея Победы поступили фотографии педагога, участника Великой Отечественной, начальника 2-го отделения 173-го приемно-пересыльного лагеря НКВД для военнопленных старшины Александра Ванина. Коллекцию снимков, а также красноармейскую книжку в собрание музея передали родственники Александра Григорьевича. Личные фотографии красноармейца рассказывают о его службе в Германии и Польше в 1945 году.

Кроме того, фонды пополнились предметами формы одежды и амуниции предвоенного и военного периода, а также предметами быта середины ХХ века. Так, в Музей Победы поступили уникальные предметы 1930-40-х гг. Жительница столицы Юлия Николаевна Колдаева передала на вечное хранение около 30 предметов фронтового и гражданского быта из семейной коллекции - материалы, принадлежавшие ее родным: отцу Николаю Алексеевичу Бархатлеву, деду Александру Григорьевичу Цопину и бабушке Варваре Иосифовне Вранна. Среди предметов особый интерес представляют японские наручные часы 1930-40-х годов Николая Алексеевича Бархатлева, который с начала войны служил на Дальнем Востоке, а в августе 1945 года сражался с японскими милитаристами, за что впоследствии был награжден медалью «За победу над Японией». Глубоко личная семейная история скрывается за обложкой записной книжки Ленинградской фабрики «Светоч» с дарственной гравировкой «Мужу и другу. Зорина». Являясь мемориальными вещами, предметы остаются типичными для военного и послевоенного времени.

Среди поступлений есть и печатные издания — листовки, открытки, книги. Так, в коллекцию музея поступили яркие примеры нацистской пропаганды периода Второй мировой войны — листовки «Англия горит!», «Открытое письмо русских добровольцев», «Немецкий и русский врачи спасают жизнь красноармейцу» и другие, а также книги и журналы на немецком языке 1930–1940-х годов.

В фонды музея вошли и изобразительные материалы. Это работы, созданные участниками Великой Отечественной войны, и произведения о войне. Например, музею был передан этюд художника-фронтовика Алексея Бородина «Буденный С. М.», монотипия «Бородинский мост» Галины Соловьевой, возглавлявшей во время войны бригаду художников по устройству оборонных сооружений, и другие произведения.