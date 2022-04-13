Музеи и парки Москвы подготовили программу в честь Дней исторического и культурного наследия

Столичные музеи, парки, библиотеки и культурные центры подготовили программу, приуроченную к Дням исторического и культурного наследия. События намечены на 17 апреля и 21 мая, их представят 50 культурных площадок города. Об этом сообщила заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина. Узнать расписание мероприятий можно на сайте акции.

«17 апреля культурные площадки Москвы проведут больше 140 познавательных мероприятий. Горожан ждут экскурсии, лекции и спектакли. Насыщенная программа запланирована и на 21 мая. Расписание и регистрация на этот день станут доступны 11 мая», — рассказала Наталья Сергунина. Ее слова приводятся на портале mos.ru.

Познавательные экскурсии по местам классиков

17 апреля Дом Гоголя проведет экскурсию «Гоголь и архитектура». Участники посетят особняк Талызина на Никитском бульваре. Это прекрасный дом в стиле русского классицизма, в нем писатель провел последние четыре года жизни. Экскурсанты познакомятся с историей этого особняка, узнают о других местах с интересной архитектурой, которые посещал или описывал Гоголь. Начало экскурсии в 11:00, ее проведет Максим Юдов, научный сотрудник Дома Гоголя, старший преподаватель Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Регистрация — на сайте Дома Гоголя.

На экскурсии по Дому-музею Марины Цветаевой можно будет узнать о том, какой была столица для поэта в разные годы ее жизни. Начало в 15:30. Регистрация доступна на сайте музея.

Заглянуть в Петровский путевой дворец приглашают гиды экскурсионного бюро Музея Москвы. Это уникальная возможность подняться по «Казаковской лестнице» в парадные залы Петровского дворца и полюбоваться великолепным куполом, расписанным в технике гризайль (когда вместо разных цветов используют только градации одного тона). Начало в 12:00, зарегистрироваться и узнать подробности можно на официальном сайте музея.

В Музее Москвы будет работать городской блошиный рынок, его организуют совместно с проектом «Мосвинтаж». С 11:00 до 20:00 посетители смогут найти вещи для дома, антикварные предметы или экспонаты для коллекций. Также для гостей подготовили выставки исторических фотографий Москвы и старинных игрушек.

От музыки до мультипликации

Услышать сочинения выдающихся французских композиторов XIХ–ХХ веков можно в Доме-музее Марины Цветаевой. Там организуют концерт «Песнь торжествующей любви». Прозвучат Соната для скрипки и фортепиано ля мажор Сезара Франка, поэма для скрипки и фортепиано Эрнеста Шоссона и соната для двух скрипок и фортепиано Дариуса Мийо. Их исполнят музыканты сообщества Nord Art Music Артур Нордгейм (фортепиано), Сабина Байрамова (скрипка) и Карина Чижова (скрипка). Концерт начнется в 13:00, вход по бесплатным билетам. Зарегистрироваться и получить билет можно на сайте дома-музея.

Посмотреть спектакль «История гусарской любви» по мотивам повести Александра Пушкина «Метель» приглашает музей-заповедник «Кузьминки-Люблино». Его представят актеры Театра исторической реконструкции. Зрители познакомятся с непростой историей любви бедного поручика и дочери помещика. Начало в 16:00, регистрация по телефону: +7 495 350-15-53.

Музей-усадьба «Кусково» в 12:00 приглашает детей в возрасте от шести до 12 лет на творческое занятие по мультипликации. Урок проведут артисты марийского иммерсивного театра «Калык шынык». В иммерсивном театре нет привычного разделения пространства на зал и сцену, и зритель становится полноправным участником действа. Во время творческого занятия гости под руководством артистов создадут мультипликационный фильм по народной марийской сказке. Они нарисуют персонажей и фоны, разработают план съемки, научатся накладывать музыку и озвучивать героев. И конечно, в конце урока посмотрят результат своей работы. Необходима предварительная регистрация.

Космонавтика и искусство авангарда

Всем, кто интересуется искусством, будет любопытно заглянуть в филиал галереи «Беляево». В 13:00 там состоится творческое занятие «Малевич и авангард». Участникам расскажут о Казимире Малевиче и объяснят, кто такие супрематисты и какое отношение их творчество имеет к современным небоскребам. Кроме того, гости под руководством преподавателей напишут автопортреты в стиле супрематизма. Все материалы выдадут на месте, регистрация на бесплатное мероприятие — на сайте галереи.

Узнать больше о семье, работе и хобби Сергея Королева, выдающегося советского конструктора ракетно-космических систем, можно во время лекции-экскурсии Мемориального дома-музея академика С.П. Королева. В компании научного сотрудника экскурсанты прогуляются по всем залам музея, увидят кабинет ученого, гостиную и столовую. Гости познакомятся с выставкой «Главный», которая рассказывает об основных вехах жизни легендарного конструктора.

Среди экспонатов — личные вещи ученого, его библиотека технической и художественной литературы, книги с дарственными надписями, произведения изобразительного искусства и многое другое. Начало экскурсии в 14:00. Необходима предварительная регистрация на сайте Музея космонавтики.

В «Мультимедиа-арт-музее» в 14:00 проведут лекцию «Как “бьётся сердце” музея — работа хранения». Хранитель фонда дореволюционных фотографий Лариса Зайцева расскажет, как сотрудникам музея проводят целое исследование, чтобы узнать автора, время, место съемки и понять сюжет фотографии. Зарегистрироваться на лекцию можно на сайте музея.

На лекции Елены Рубан «Архитектура московского модерна: тонкий росчерк» слушатели узнают об особенностях развития русского модерна и его эстетических принципах, познакомятся с уникальными решениями архитекторов. Лекция пройдет в 19:00 в Новом Манеже. Регистрация по ссылке.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.