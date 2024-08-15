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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Как блокировка YouTube повлияет на музыкальную индустрию в России? — объясняют эксперты TopHit

editor
By editor
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Эксперты TopHit проанализировали, как замедление YouTube, о котором было объявлено в начале августа 2024 года, сказалось на потреблении музыкального контента, и чего следует ожидать в случае его блокировки.

За неделю с 2 по 8 августа было зафиксировано падение количества просмотров Top-100 видеоклипов на YouTube на 12,4% по сравнению с неделей ранее. Для анализа использовались данные сервиса TopHit, который с 2018 года еженедельно публикует статистику просмотров музыкальных клипов на YouTube.

Генеральный директор TopHit Павел Балашов в беседе с корреспондентом «ИнтерМедиа» отмечает:

— Мы предполагаем, что по итогам текущей недели (с 9 по 15 августа, — прим. ред.) снижение количества просмотров музыки на YouTube в России продолжится. Это означает, что в августе музыкальный трафик на YouTube может составить только половину от июльского, а что нас ждёт по итогам 2024 года, я даже боюсь предполагать.

Основатель платформы TopHit Игорь Краев добавляет:

— В последние годы YouTube был одним из наиболее эффективных каналов продвижения новых музыкантов и их творчества в России. По данным TopHit, в 2023 году музыкальный трафик на YouTube в России составил без малого 15 млрд стримов, увеличившись по сравнению с 2022 годом на 17%. Русскоязычный музыкальный контент составил 80% этого трафика в 2023 году, а в первой половине 2024 года его доля выросла до 84%.

Я не думаю, что блокировка YouTube в России будет проблемой для компании Google – российский музыкальный трафик на YouTube составляет от силы 3% от мирового. Но для наших исполнителей, и для российской музыкальной индустрии в целом отключение YouTube может стать не менее серьёзным ударом, чем отключение монетизации. С «импортозамещением» в этой сфере есть целый ряд проблем, начиная с технических вопросов и заканчивая отсутствием релевантной музыкальной статистики и непрозрачными механизмами монетизации. Могу сказать только, что в начале сентября, когда мы получим статистику YouTube за август, TopHit сможет сделать точный прогноз на 2024 год.

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