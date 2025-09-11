«Успешные медиа не могут быть только офлайн»

Управляющий директор «Русской Медиагруппы» Дмитрий Медников рассказал в эфире РБК-ТВ о диджитализации радиоиндустрии и конкуренции с новыми медиа, а также ответил на вопрос, почему FM-культура не умрет никогда.

Сегодня «Русская Медиагруппа» реализует стратегию «один клик в любой среде», позволяющую слушать радио через наиболее удобный для пользователя источник, где бы он ни находился. Помимо пяти эфирных станций, РМГ также запустила порядка 150 нишевых персонифицированных форматов онлайн-радио, набирающих десятки миллионов прослушиваний ежемесячно.

«Мы радуемся наступлению прогресса, потому что он дает множество возможностей, – рассказал Дмитрий Медников. – Да, у РМГ сегодня больше 150 онлайн-станций, в перспективе мы видим дальнейшую персонификацию, использование помощников на основе искусственного интеллекта. Но основа всего этого – FM-культура. Редакторы, ведущие остаются в тонкой взаимосвязи с аудиторией. Они находят правильные слова, создают идеальное музыкальное полотно, формируют вокруг себя коллектив единомышленников. И эта FM-культура, как паттерн потребления контента и взаимодействия с его создателями, не исчезнет. А технологии доставки контента, будь то классический радиоприемник, умная колонка или CarPlay, в данном вопросе вторичны».

Дмитрий Медников особо подчеркнул, что сегодня не существует такой доктрины, как «Есть FM – есть радио, нет FM – нет радио»: «Главное – не формат доставки, а сам контент и его доступность. Где-то он распространяется волнами, где-то – стримингом. Где-то используются лайки, а где-то – СМС-ки. Если не научиться пользоваться технологиями, в будущее не попасть. Но мы не боимся этого вызова».

«Современное медиа просто не может быть успешным, не имея платформы онлайн», – также отметил Дмитрий Медников.

Как РМГ создает Emotional Big Data

Кроме того, в ходе обсуждения диджитализации радио управляющий директор РМГ рассказал о новом формате аналитики данных – Emotional Big Data. Это технология, которую сегодня активно развивает «Русская Медиагруппа».

На основе анализа поведения пользователей при прослушивании станций холдинга онлайн создается многомерный профиль аудитории. Далее РМГ строит детализированные модели пользовательских предпочтений, анализирует, что слушают, когда, где, на каких устройствах и в каком контексте. Это позволяет декодировать эмоциональный отклик пользователей в реальном времени, создавать максимально персонализированный контент и в ближайшем будущем составить карту, соотносящую эмоции и экономические действия.

О конкуренции с новыми медиа и важности профессиональной журналистики

Говоря о диджитал-будущем, Дмитрий Медников подчеркнул, что главная ценность медиа остается неизменной. А в эпоху, когда технологии превращают каждого в «репортера», ценность работы профессиональных журналистов и авторитетных редакций только возрастает. И их роль как источника проверенной информации становится критически важной.

«Сегодня и СМИ, и крупные блогеры существуют в одном правовом поле. Но медиа продают экспертизу, а блогер – сплетни, – отметил Дмитрий Медников. – И то, и другое нужно аудитории. Более того, блогеров можно считать «агентами» медиа. Ведь не будь слухов, не было бы и нужды в их верификации в авторитетных СМИ. Так что медиа даже могут испытывать к блогерам благодарность».

Подводя итог эфира, Дмитрий Медников отметил, что не вполне корректно рассуждать о необходимости чего-то умереть, открывая дорогу новому. Форматы, как и технологии, должны и будут сосуществовать и взаимно обогащать друг друга.