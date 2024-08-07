Только каждый пятый ребенок хочет видеть героем сказки человека

Холдинг МТС Медиа и книжный сервис Строки изучили, какие книги родители читают детям, насколько востребованы сказки современных российских авторов и кого дети хотят видеть их героями.

МТС Медиа и книжный сервис Строки провели исследование, спросив у родителей детей до 9 лет о том, какие книжки хотят читать и слушать дети. Наиболее востребованными оказались сказки: русские народные и традиционные, сюжеты которых переходят из поколения в поколение. Читают или включают сказки на ночь 88% опрошенных. 36% родителей читают каждый раз разную сказку, 9% — всегда одну и ту же, 55% периодически меняют историю. А 42% родителей сами придумывают сказки и истории и рассказывают детям.

У детей разного возраста пожелания различаются: дети до 5 лет чаще просят читать сказки и истории про дружбу, причем они хотят видеть главными героями сказочных существ, волшебных персонажей или зверей. Ребенок от 6 лет предпочитает самостоятельно выбирать книги для чтения — как правило, это истории про приключения, в которых главный герой — человек без магических способностей.

В целом только 18% всех опрошенных родителей, или примерно каждый пятый, отметили, что ребенок отдает предпочтения человеку как главному герою книжки. Большинство же, 41% детей, выбирают истории, где главный герой – волшебный, сказочный персонаж. Еще 30% хотят видеть главным героем животное или зверька.

– Насколько востребованы сказки современных российских авторов?

– Самыми популярными остаются русские народные сказки, такие как «Терем-теремок» и «Колобок», их читают 79%. Сказки народов мира, такие как «Красная шапочка» и «Золушка», выбирают 69%, а произведения советских писателей, к примеру «Приключения Незнайки» и «Крокодил Гена и его друзья», — 50% респондентов.

Произведения зарубежных авторов XIX-XX века, такие как «Алиса в Стране чудес» и «Дюймовочка», выбирают 34% опрошенных родителей. 28% детей предпочитают сказки современных российских авторов. Такие произведения можно найти среди Originals, которые выпускает редакция Строк: «Приключения необыкновенных принцесс», «Баба Яга на Новый год», «Мышонок Усик», «Скарабей сердца», «Проклятие крокодила».

– Лучшая сказка — какая?

– Главной причиной выбора сказки ребенку являются иллюстрации (38%), на втором месте родители называют сказки, которые сами читали в детстве (37%), на третьем — классические сказки, которые, по мнению родителей, должен знать каждый (34%). Главным фактором в выборе аудиокниги для респондентов являлось желание самого ребенка послушать конкретную историю (17%).