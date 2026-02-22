Оплата публикаций

Как мужчины отметят 23 февраля в 2026 году

Каждый четвертый россиянин считает 23 февраля главным патриотическим праздником страны, показал опрос аналитиков холдинга ON Медиа. Большинство россиян (61%) собираются провести День защитника Отечества дома с семьей и друзьями, 9% отпразднуют его походом в кинотеатр, 7% выбрали концерт. Главным музыкальным символом праздника опрошенные назвали песню «Когда весна придёт, не знаю» в исполнении Николая Рыбникова

23 февраля занимает значимое место среди главных праздников страны: главной патриотической датой его назвали 25% респондентов, а среди россиян старше 55 лет доля еще выше (29%). Опрос провели аналитики ON Медиа среди более 900 жителей городов России с населением свыше 100 тысяч человек старше 18 лет.

Большинство россиян (61%) собираются провести 23 февраля дома с семьей и друзьями. 12% выберут встречи вне дома, 9% отправятся в кино, 7% – на концерты. Для большинства россиян этот праздник – время отдыха с музыкой, книгой или фильмом. ON Медиа проанализировал предпочтения россиян в музыке, чтении и кино.

«Когда весна придёт, не знаю» – любимая песня к празднику

Стриминговый сервис КИОН Музыка к празднику проанализировал статистику прослушиваний песен о Родине. Лидерами стали «Когда весна придёт не знаю» (Николай Рыбников), «Русское поле» (Валерий Ободзинский) и «Течёт река Волга» (Людмила Зыкина). В пятерку самых популярных вошли также «С чего начинается Родина» (Георг Отс и Эстрадный оркестр Всесоюзного радио) и ансамбль «Песняры» с песней «Дрозды».

Мужчины предпочитают «Мастера и Маргариту» и «Матрёшку»

Книжный сервис КИОН Строки составил список самых популярных у мужчин книг. Возглавил его роман «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. Также среди фаворитов два бестселлера Ребекки Яррос («Железное пламя» и «Четвертое крыло»), «Атлант расправил плечи» от Айн Рэнд, «Граф Монте-Кристо», русская классика («Братья Карамазовы», «Тихий Дон» и др.), фантастика («Дюна», «1984», «Пикник на обочине»), а также нон-фикшн («Тонкое искусство пофигизма» и «Sapiens. Краткая история человечества»).

Ко Дню защитника Отечества онлайн‑кинотеатр КИОН выяснил, какие фильмы и сериалы о работе в правоохранительных органах были популярны у россиян за последние три месяца. В топ‑5 вошли: триллер «Матрёшка», боевик «Позывной “Альфа”», два сезона триллера «Зверобой» и детектив «Чёрное солнце».

