Как научить ребенка быть самостоятельным? Школа Финника от Просвещения

Воспитание самостоятельного человека — чуть ли не самая главная задача родителей и педагогов. Но кто сказал, что ее можно реализовать только в обычной школе? ГК «Просвещение» и группа компаний «Рики», подарившая нам «Смешариков», запускают акцию «Школа Финника». Полезные материалы в ней будут выходить с 23 марта по 2 апреля, а лучшие студенты получат призы.

24 марта на экраны выходит анимационный фильм «ФИННИК» – приключенческая комедия про дружбу и таинственный мир домовых для взрослых и детей. Самостоятельности главной героини мультфильма — Кристине — можно только позавидовать! И как родители и педагоги добились такого результата? Организаторы предлагают узнать, а заодно и поднять себе настроение, приняв участие в акции «Школа Финника».

В течение марта в группе Родительского университета «Просвещения» ВКонтакте будут появляться публикации со специальным хештегом #ШколаФинника.

Всего выйдут 7 постов, посвященных развитию самостоятельности в самых разных вопросах — от подготовки домашних заданий до финансовой грамотности и решения конфликтов, а 1 апреля выйдет позитивный тест «Насколько вы самостоятельный человек?». Также подписчикам групп «Финник» и «Просвещение» доступен творческий конкурс «Школьный домовой», где участники делятся своим креативным взглядом на роль домового в обыкновенной школе.

Самые активные участники акции смогут выиграть призы от группы компаний «Рики», среди которых мягкие игрушки-домовые и билеты в кино.

«Отечественная мультипликация нисколько не уступает мировой, и «Финник» тому яркое подтверждение. Старшее поколение выросло на истории про домовенка Кузю, и по достоинству оценит добрый юмор и просветительский потенциал современного и красочного мультфильма, ну а юным зрителям точно понравится образ самостоятельной и решительной Кристины и ее нового озорного, но заботливого друга. «Школа Финника» — это образовательная акция, задача которой — рассказать больше о воспитании самостоятельности в семье и в классе и поднять настроение безусловно заслуживающей этого аудитории», — отметил Павел Зенькович, вице-президент по развитию ГК «Просвещение».

«Главные герои мультфильма – озорной домовой Финник и не по годам смышленая девочка Кристина – очень самостоятельные ребята. Однако даже им есть чему поучиться друг у друга. Важно не только уметь что-то сделать без помощи другого, но и быть готовым познавать, исследовать и открывать для себя новое на пути к мечте, стремиться становиться лучше. Уверена, что участники акции «Школа Финника» не только проведут время с пользой и узнают много интересного, но и обретут друзей, как это удалось нашим персонажам», — прокомментировала Юлия Николаева, генеральный продюсер группы компаний «Рики».

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