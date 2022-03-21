Бахрушинский музей и Высшее театральное училище им. М.С. Щепкина запускают проекты по поддержке творческой молодежи

В преддверии начала реставрации Главного дома Бахрушинского музея генеральный директор музея Кристина Трубинова и ректор ВТУ имени М.С. Щепкина Борис Любимов подписали соглашение о сотрудничестве в области развития совместных проектов студентов актерского, режиссерского, театроведческого и других факультетов.

ГЦТМ имени А.А. Бахрушина и Малый театр связывают имени Михаила Щепкина, Марии Ермоловой. На церемонии подписания соглашения Борис Любимов передал музею из личного архива фотографии Игоря Ильинского – выдающегося актера Малого театра.

Так, ГЦТМ имени А.А. Бахрушина и ВТУ имени М.С. Щепкина будут связывать шесть проектов: «Адаптация», «Импровизация», «Имя мое», «Цитаты», «Научная лаборатория рецензий», «Расскажи за пять минут». В ходе совместной работы запланированы выставочная, исследовательская, научно-творческая, издательская и мультимедийная виды деятельности.

«Это нужный и важный этап для формирования прочных связей, и Бахрушинский музей может стать настоящей альма-матер для нового поколения театральных людей», — добавил Борис Любимов.

По словам директора музея, Бахрушинский музей после реставрации предстанет в новом формате. «Благодаря кропотливой работе наших реставраторов мы вместе с нашими сотрудниками из фондовых отделов по архивным документам воссоздадим максимально интерьеры семьи Бахрушиных. При решении экспозиции мы будем ориентироваться не только на классический подход, но применим также мультимедийные и интерактивные технологии. И что важно сегодня – сделаем акцент на развитии инклюзивной среды», — пояснила она.

Директор музея подчеркнула, что студенты будут работать под руководством профессиональных научных наставников, а результатом их совместной деятельности станут проекты, которые будут представлены в театральной лаборатории, запланированной к открытию в Каретном сарае усадьбы Бахрушиных.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.