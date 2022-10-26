Первая экспедиция «Школа мечты» завершилась дизайн-проектом  для реальной школы

Завершилась уникальная студенческая экспедиция «Школа мечты» в рамках проекта «Открываем Россию заново», который реализуется Высшей школой экономики и президентской платформой «Россия – страна возможностей» при поддержке Минобрнауки. Команда из 15 студентов, будущих архитекторов и дизайнеров, из разных регионов России – за неделю работы изучила опыт лучших школ ЦФО и разработала дизайн-проект для реальной подмосковной школы.

Проект «Школа мечты» — идея Натальи Кравченко, руководителя федерального штаба общественного контроля по вопросам капитального ремонта школ и развития школьной инфраструктуры, председателя комиссии по развитию дошкольного, школьного, среднего профессионального образования и просветительской деятельности Общественной палаты Российской Федерации.Российские школы дождались масштабного капитального ремонта, на это выделены огромные средства, более 1000 школ уже открылись обновленными в 2022 году, а к 2026 году общее количество отремонтированных школ достигнет 7300.

«Федеральная программа капитального ремонта школ – большое достижение и серьезная возможность обновить школы по всей стране, — отметила Наталья Кравченко, – но далеко не все школы знакомы с современными подходами к организации образовательных пространств. Нашим детям, педагогам и родителям – а именно их Президент России обозначил как основных заказчиков программы капремонта школ — просто хорошего ремонта уже явно недостаточно, надо подключать специалистовк дизайну и разработке современных решений для школы. Для многих управленческих команд в образовании это пока непривычно, не всем понятно, как реализовать такой современный подход, где взять этих специалистов. Более того, изучая вопрос, мы нашли всего одну специализированную магистратуру с акцентом на школьные пространства, в МГПУ, хотя дизайнеров и архитекторов готовятпочти 70 вузов страны. Межвузовская экспедиция «Школа мечты» и итоговый проект ребят – это яркий пример того, как можно перезагрузить, буквально пересобрать пространство обычнойшколы: сделать его более стильным, уютным и комфортным, реализовать креативные идеи и под задачи развития личности, внедрения современных технологий образования, обеспечения пространства для коммуникаций детей и педагогов, тем самым создать совсем другую атмосферу в школе, сделать ее более творческой, нацеленной на интересы «заказчиков».

Студенческий креативный ресурс сработал — участники экспедиции из Владивостока, Нальчика, Ставрополя, Ростова-на-Дону, Уфы, Сыктывкара, Читы, Екатеринбурга и Москвы стали командой. Вместе с экспертами сферы дизайна пространств, психологии взаимодействия детей и взрослых в образовательном процессе они оценили опыт организации пространств в московских школах № 547, 2070, 548, 1502, «Летово», «Снегири», «Новой школе», гимназии им. Е. Примакова, TUMO, Wunderpark и школы «Мир» в Доброграде.

Проект для Котеревской школы в г. Истра Московской области, разработанный студентами на основе полученного опыта, по оценкам экспертов, вполне реализуем и отвечает главным критериям современных образовательных пространств: прозрачность процессов, уютные и пересобираемые пространства, визуальное зонирование, современные шумопоглощающие материалы, акцентные стены и поверхности, на которых можно рисовать, возможность создавать безопасные зоны для индивидуальной работы, много света и дружелюбия.

Идея дизайн-подхода в реализации программы капитального ремонта российских школ явно востребована – еще на старте экспедиции студенты встретились с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым и обсудили свои идеи по развитию школьных пространств. На разговор с министром ребята пришли с креативными идеями и опытом первых проектов. Сергей Кравцов поддержал идею проведения Всероссийского конкурса дизайн-проектов перезагрузки школьных пространств «Школа мечты».

Так, формула «школа должна быть такой, какой ее хотят видеть ученики, педагоги и родители», озвученная Президентом России Владимиром Путиным, в проекте «Школа мечты» получает свое реальное воплощение.

По словам первого заместителя генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексея Агафонова, практический результат экспедиции важен не только для школ, но и для молодежной аудитории в целом: «Многие студенты и выпускники вузов, вдохновившись результатами участников экспедиции, поверят в себя, в свои возможности и наверняка будут более активно выступать с инициативами в своих регионах, предлагая школам современные решения и тем самым шаг за шагом меняя образовательный ландшафт в стране».

По откликам самих участников экспедиции, поездки в школы и лекции от топовых экспертов помогли лучше понять суть успешности образовательного процесса и убедиться в том, что все школы, даже типовые, очень разные, но для каждой возможно найти свое приемлемое решение, основанное на потребностях участников образовательного процесса, особенностях территории и климата, исторического и регионального контекста. Экспедиция дала студентам комплекс практических знаний и представлений, а также понимание того, «как необычные люди делают необычные и очень важные дела».

Проректор НИУ ВШЭ, председатель совета межуниверситетской платформы «Открываем Россию заново»Дмитрий Земцов отметил: «Востребованность экспедиций не только в том, что молодые люди открывают для себя новые уголки нашей страны, но и в том, что с помощью проекта мы открываем новые имена – в данном случае, молодых дизайнеров и архитекторов, готовых применять на практике свои профессиональные компетенции. Я считаю очень важным увеличивать возможности для студентов быть активными в своей профессиональной сфере еще во время учебы и уже приносить пользу своей стране, городу, школе».

«Экспедиция «Школа мечты» и запланированный конкурс студенческих работ с привязкой к реальным школам, где планируется капремонт – это мощный ресурс вовлечения талантов в решения большой социальной задачи, — отметила Наталья Кравченко,- Студенческая экспедиция «Школа мечты» – как образовательный практико-ориентированный интенсив — это только начало, пилот. Но уже первый опыт показывает – наша идея верна, востребована и должна быть поддержана и школами, и главами территорий, и профильными министерствами».

Как отметила эксперт проекта, заведующая лабораторией образовательных инфраструктур Московского городского педагогического университета, руководитель программы магистратуры «Проектирование и дизайн образовательной среды» Елена Иванова, «мы получили благодаря образовательной экспедиции «Школа мечты» крутое сообщество будущих экспертов образовательной среды, которые готовы стать амбассадорами изменений и реновации школьных зданий. Эти ребята сделали невероятное — провели исследование и сделали замеры всего школьного здания, попадающего под капитальный ремонт, за 1,5 часа и за несколько дней придумали дизайн-проект важных для школы пространств: столовой, учебного кабинета, рекреаций. Они получили колоссальный опыт, общаясь с ведущими экспертами в области создания современных образовательных пространств, директорами школ, представителями разных компаний и сейчас готовы идти дальше — думать над тем, как сделать все школы России дружелюбными и комфортными для детей и взрослых».

Участники первой экспедиции продолжат работу над проектом реальной подмосковной школы, на которым они уже начали работу в рамках Экспедиции, а также станут амбассадорами развития идеи проекта «Школа мечты» в своих регионах. Продолжение выразится в практических проектах для школ, включенных в программу капитального ремонта и формировании сообщества молодых профессионалов, воодушевленных идеей перезагрузки школьных пространств на основе запроса «заказчиков» с применением опыта лучших школ России и современных подходов к организации школьных пространств.

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